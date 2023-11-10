المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي:"المفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن ستستغرق وقتا"

وحث هاجاري الجمهور على عدم الاعتماد على المعلومات المتعلقة بصفقات الرهائن التي لا تأتي مباشرة من الجيش الإسرائيلي، الذي سيبلغ أولا عائلات الرهائن إذا كان هناك تطور ثم الجمهور

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، تعليقا على تقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن صفقات محتملة مع حماس من شأنها أن تسمح للحركة بالإفراج عن بعض الرهائن الذين تحتجزهم،"إننا نعمل بشكل مستمر واستباقي على إعادة الرهائن".

واشار هاغاري إلى أن "هذه العمليات معقدة وستستغرق وقتا. ولن نفوت فرصة واحدة لإعادة الرهائن إلى وطنهم". وحث هاجاري الجمهور على عدم الاعتماد على المعلومات المتعلقة بصفقات الرهائن التي لا تأتي مباشرة من الجيش الإسرائيلي، الذي سيبلغ أولا عائلات الرهائن إذا كان هناك تطور ثم الجمهور. ومنذ هجوم حماس المميت في 7 أكتوبر/تشرين الأول، لا يزال أكثر من 239 رهينة إسرائيلية محتجزين.