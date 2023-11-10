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الخارجية الإيرانية: "توسع نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس لا مفر منه"

i24NEWS

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تُظهر هذه الصورة المنشورة التي قدمتها وزارة الخارجية الإيرانية في 20 يونيو 2023 لقاء وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان (إلى اليسار) مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (إلى اليمين) في الدوحة
Iranian Foreign Ministry / AFPتُظهر هذه الصورة المنشورة التي قدمتها وزارة الخارجية الإيرانية في 20 يونيو 2023 لقاء وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان (إلى اليسار) مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (إلى اليمين) في الدوحة

كانت طهران أشادت سابقا بهجوم حماس على إسرائيل ووصفته بأنه "ناجح"، لكنها نفت أي تورط لها فيه، غير أن إيران هددت مرارا باحتمال توسع الحرب إذا ما استمر القصف الإسرائيلي العنيف على غزة.

 اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، أن "توسع نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس لا مفر منه" يأتي ذلك وسط تزايد المخاوف في المنطقة وخارجها من اشتعال حرب إقليمية، جراء الصراع الذي دخل شهره الثاني بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

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 ووفق ما أورده على موقع وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، قال أمير عبد اللهيان لنظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في اتصال هاتفي "نظراً لتزايد حدة الحرب ضد السكان المدنيين في غزة، فقد أصبح توسيع نطاق الحرب أمراً لا مفر منه".

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وكانت طهران أشادت سابقا بهجوم حماس على إسرائيل ووصفته بأنه "ناجح"، لكنها نفت أي تورط لها فيه، غير أن إيران هددت مرارا باحتمال توسع الحرب إذا ما استمر القصف الإسرائيلي العنيف على غزة.

 وفي السياق قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن بلاده ترى أن "من واجبها دعم فصائل المقاومة"، في إشارة إلى الفصائل الفلسطينية وغيرها من المجموعات العسكرية في المنطقة، لكنه شدد على أنها تتصرف بشكل مستقل.

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في المقابل، أرسلت الولايات المتحدة حاملتي طائرات إلى شرق البحر المتوسط في إطار جهود تهدف إلى تجنب اتساع الحرب، وفق قولها.

ويتخوف المجتمع الدولي من اتساع نطاق الحرب، مع فتح الجبهة الشمالية لإسرائيل والتي تشهد منذ أسابيع تبادلاً للقصف بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية، ومع استنفار مجموعات موالية لطهران في كل من العراق وسوريا واليمن.

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