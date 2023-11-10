تقرير:مسلحو حماس كانوا خططوا للسيطرة على قاعدة عسكرية إسرائيلية بالقرب من الحدود المصرية

مسلحو حماس خططوا للسيطرة على بلدة اسرائيلية وقاعدة عسكرية والهروب من هناك عن طريق مصر

بعد توغل حركة حماس والهجوم الدموي في غلاف غزة، خططت حماس السيطرة على البلدة الجنوبية بني نسريم وعلى موقع عسكري على الحدود الإسرائيلية-المصرية، وذكرت القناة "13" أن هذه الخطة كشفت لأول مرة بعد عثور القوات الإسرائيلية على مستندات تشير الى الخطة وذلك بعد تمشيط وتطهير مناطق القتال، وأفيد أنه قبل نجاح مسلحي حماس بتنفيذ خططهم، قضى المقاتلون من فرقة المدرعات الإسرائيلية على مسلحي حماس.

وذكر تقرير القناة "13" أنه وفقا للوثائق والأدلة يتضح أن الحديث يدور عن خطة من ثلاثة مراحل، المرحلة الاولى كانت الدخول عن طريق المركبات إلى إسرائيل والتسلل الى بلدات غلاف غزة والقواعد العسكرية في المنطقة، أما المرحلة الثانية من الخطة فكانت السيطرة على بلدة "بني نتسريم" الواقعة على مسافة 800 متر من الحدود الإسرائيلية-المصرية، والمرحلة الثالثة- احتلال موقع عسكري في المنطقة واستهداف وسائل مراقبة الجيش الإسرائيلي، ويتضح من الخطة أن مسلحي حماس خططوا للهروب من هناك عن طريق مصر.

من بين المستندات عثر على خرائط لبلدة بني تسيون ومحيطه، صور جوية للبلدة، وصور للقواعد العسكرية في المنطقة، وفشل مسلحو حماس الوصول الى المرحلة الثانية والثالثة من الخطة، وذلك بعد أن تمكن طاقم تكتيكي من مقاتلي سلاح المدفعية بالوصول الى المنطقة بوقت مبكر والعثور على المسلحين وإطلاق النار عليهم وقتلهم قبل أن يواصلوا تنفيذ الخطة.