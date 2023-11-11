قالت وزارة الخارجية السعودية في بيانأمس الجمعة إن "المملكة ستسضيف قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية في الرياض السبت"

أكد مسؤول أميركي رفيع المستوى أن الأطراف المشاركة في المفاوضات الجارية لتأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس في غزة تعمل على التوصل لاتفاق وقف لإطلاق النار، وأكد لشبكة سي إن إن الأميركية أنه "إذا تم التوصل إلى اتفاق، فإنه سيتم الإفراج عن الرهائن تباعا وعلى مراحل- مع إعطاء الأولوية للأطفال والنساء - في عملية من المتوقع أن تستغرق أياما عدة".

ومن جانب آخر، قالت وزارة الخارجية السعودية في بيانأمس الجمعة إن "المملكة ستسضيف قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية في الرياض السبت"، وورد في البيان أن القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية تأتي "استجابة للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة".