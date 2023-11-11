التغطية متواصلة : مدفعية الجيش الإسرائيلي ترد على إطلاق قذيفة من لبنان والجيش يعلن إيقاف النار لساعات في جباليا ويطالب السكان بالمغادرة
قالت وزارة الخارجية السعودية في بيانأمس الجمعة إن "المملكة ستسضيف قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية في الرياض السبت"
أكد مسؤول أميركي رفيع المستوى أن الأطراف المشاركة في المفاوضات الجارية لتأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس في غزة تعمل على التوصل لاتفاق وقف لإطلاق النار، وأكد لشبكة سي إن إن الأميركية أنه "إذا تم التوصل إلى اتفاق، فإنه سيتم الإفراج عن الرهائن تباعا وعلى مراحل- مع إعطاء الأولوية للأطفال والنساء - في عملية من المتوقع أن تستغرق أياما عدة".
ومن جانب آخر، قالت وزارة الخارجية السعودية في بيانأمس الجمعة إن "المملكة ستسضيف قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية في الرياض السبت"، وورد في البيان أن القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية تأتي "استجابة للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة".
الغارات الإسرائيلية على لبنان تصل مدى غير مسبوق
شن الجيش الإسرائيلي، السبت، غارة على شاحنة كانت تسير على بعد 40 كيلومترا من الحدود اللبنانية الإسرائيلية، في مدى هو الأعمق الذي تصل إليه الغارات منذ اشتعال الجبهة بين البلدين.
الجيش: لن نهاجم جباليا بين الساعة 10:00 والساعة 14:00، ونطالب السكان بالمغادرة
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لوسائل الإعلام العربية أن الجيش لن يهاجم جباليا كجزء من هدنة تكتيكية بين الساعة 10:00 والساعة 14:00، للسماح للسكان بالمغادرة عبر ممر إنساني في شارع صلاح الدين وكذلك عبر الشاطئ.
تحذير من اختراق طائرة معادية مجهولة الهوية للأراضي الإسرائيلية
دوت صافرات الإنذار في بلدات الجليل، بعد تحذير من إقتحام طائرة معادية للأراضي الإسرائيلية.
صفارات الإنذار تدوي في أشدود
تقارير : قتال عنيف في غزة، والجيش الإسرائيلي يؤكد أنه سيطر على 11 موقعًا لحماس منذ بداية القتال
وفي العملية الليلية، يقال إن قوات لواء ناحال عثرت على مدخل نفق بالقرب من مدرسة في قطاع غزة ودمرته. وجاء في البيان أن مجموعة من نشطاء حماس تعرضت للهجوم بعد اقترابها من قوات لواء جفعاتي.
في هذه الأثناء، شنت البحرية الإسرائيلية غارات ليلية استهدفت مباني تابعة لنشطاء حماس في شمال قطاع غزة. وأضاف البيان أن "المستودعات التي تحتوي على معدات تابعة للقوة البحرية لحماس تعرضت أيضا لهجوم من قبل البحرية".
تقرير لبنانية: إسرائيل هاجمت سيارة في المنطقة الساحلية بطائرة بدون طيار
ماكرون يدعو إسرائيل لوقف" القصف على المدنيين في غزة
حضّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع "بي بي سي" بثت مساء الجمعة "إسرائيل على وقف" القصف الذي يقتل مدنيين في غزة.
وقال ماكرون "نحن نشاطر (إسرائيل) وجعها. ونشاركها رغبتها في التخلص من التطرف" لكن "لا يوجد أي مبرر" للقصف الذي يقتل مدنيين في غزة، ذاكرا "الأطفال والنساء والمسنين".
الصحة العالمية: النظام الصحي في غزة بات "منهكا تماما"
حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أمام مجلس الأمن الدولي من أن النظام الصحي في قطاع غزة بات "منهكا تماما"، قائلا إن نصف المستشفيات البالغ عددها 36 في القطاع أصبح خارج الخدمة.
وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس "يستحيل وصف الوضع على أرض الواقع: أروقة مستشفيات مكتظة بجرحى ومرضى وأشخاص يحتضرون، مشارح مكتظة، عمليات جراحية دون تخدير، عشرات الآلاف من اللاجئين".
مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن الوضع الإنساني في غزة
عقد مجلس الأمن الأمن الدولي، جلسة مفتوحة ركزت على الأوضاع الصحية بقطاع غزة، وذلك بدعوة من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكدت بعثة الإمارات في الأمم المتحدة، أن الجلسة تأتي في سياق الوضع المزري في قطاع غزة، والتطورات المتصاعدة، بما يشمل الأزمة الصحية وسط استمرار الهجمات على المستشفيات.