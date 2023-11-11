الرئيس الإيراني : "غزة ليست ساحة للكلمات يجب أن تكون ساحة للفعل"

وتابع رئيسي "اليوم، وحدة الدول الإسلامية مهمة للغاية"، وهذه هي الزيارة الأولى لرئيس إيراني إلى السعودية منذ أنهت طهران والرياض عداء استمر لسنوات

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت أن الوقت حان لفعل شيء حيال الصراع في غزة بدلا من الكلام، وأضاف في مطار طهران قبل مغادرته إلى الرياض لحضور قمة الدول العربية والإسلامية "غزة ليست ساحة للكلمات. يجب أن تكون ساحة للفعل".

وتابع الرئيس الإيراني "اليوم، وحدة الدول الإسلامية مهمة للغاية"، وهذه هي الزيارة الأولى لرئيس إيراني إلى السعودية منذ أنهت طهران والرياض عداء استمر لسنوات بموجب اتفاق توسطت فيه الصين في مارس/آذار.

ونقل موقع إلكتروني حكومي عن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي يرافق رئيسي، قوله "القمة ستبعث برسالة قوية إلى دعاة الحرب في المنطقة وستؤدي إلى وقف جرائم الحرب في فلسطين".

وأدلى رئيسي بتصريحات في مطار طهران بثها التلفزيون قال فيها إن "أمريكا تقول إنها لا ترغب في اتساع نطاق الحرب وأرسلت رسائل إلى إيران وعدة دول (بهذا المضمون). لكن تلك التصريحات لا تتماشى مع تصرفات أمريكا".

وذكر رئيسي أن "آلية الحرب في غزة في أيدي أمريكا التي تمنع وقف إطلاق النار في غزة وتوسّع نطاق الحرب. ينبغي أن يرى العالم الوجه الحقيقي لأمريكا".