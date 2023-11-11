وزير الأمن جالانت على الحدود الشمالية: "حزب الله على وشك ارتكاب خطأ فادح"

وزير الأمن غالانت على الحدود الشمالية: "حزب الله على وشك ارتكاب خطأ فادح - قد ينتهي الأمر بسكان بيروت إلى نفس الوضع الذي حدث في غزة

أنهى وزير الأمن يوآف غالانت مؤخراً تقييم الوضع في مقر قيادة الجليل قرب الحدود اللبنانية، مع قائد الفرقة 91 العميد شاي كلابر، وقائد تشكيل حيرام اللواء آفي مارسيانو، وقادة الكتائب في اللواء.

وفي ختام تقييم الوضع أجرى وزير الأمن حواراً مع مقاتلي اللواء النظاميين والاحتياط. وأعرب الوزير غالانت عن تقديره للعمليات الدفاعية في المنطقة والهجمات الرامية إلى إحباط المعتدين وتدمير أهداف تابعة لهم في لبنان.

وقال غالانت: "لقد جئت إلى هنا لتقييم الوضع في ضوء عدوان حزب الله الذي لم يعد استفزازا. لأنني أرى ردا عالي الجودة وصحيحا من قبل القوات، مما يؤدي إلى سقوط ضحايا من حزب الله، ونحن مستمرون في ضربه”.

وأضاف "أقول هنا لمواطني لبنان، إنني أرى بالفعل المواطنين في غزة يسيرون بالأعلام البيضاء على طول الساحل ويتجهون جنوبا. حزب الله يجر لبنان إلى حرب قد قاسية تحدث، وهو يخطئ. وإذا ارتكب أخطاء من هذا النوع هنا، فإن من سيدفع الثمن هو أولاً مواطنو لبنان. ما نفعله في غزة نعرف كيف نفعله في بيروت".

وأضاف: "طيارونا يجلسون في قمرة القيادة، وأنوف الطائرات تتجه نحو الشمال. لدينا ما يكفي للقيام بكل ما نحتاجه في جنوب القطاع، لكن القوة الجوية موجهة نحو الشمال وقوتها كبيرة جداً. ولم نستخدم حتى عشرة بالمائة من قوة سلاح الجو في غزة حتى الآن.