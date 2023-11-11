الجيش الإسرائيلي: مقتل 5 جنود بمعارك غزة وارتفاع عدد القتلى ل43 منذ بدء العملية البرية

بالاضافة الى إصابة ضابطين و6 جنود إسرائيليين بمعارك غزة

واعلن الجيش الإسرائيلي مساء السبت، مقتل 5 من جنوده وإصابة ضابطين و6 جنود إسرائيليين بمعارك في قطاع غزة ومن بين القتلى ابن مسؤول كبير في ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وبحسب بيان الجيش، فان القتلى هم الرائد (احتياط) متان مئير، 38 عاماً، من أودم، مقاتل في الكتيبة 697، اللواء 551 (تشكيل نصف نار)، سقط في معركة شمال قطاع غزة.

الرائد (احتياط) موشيه يديا ليتر، 39 سنة، مين زوريم، عضو الكتيبة 697، اللواء 551 (تصميم السهم الناري)، خدم كقائد فصيلة في وحدة شيلداغ، سقط في معركة شمال قطاع غزة.

اللواء يوسف حاييم (يوسي) هرشكوفيتس، 44 عاماً، من جيبوت، مقاتل في الكتيبة 697، اللواء 551 (تشكيل نصف نار)، سقط في معركة شمال قطاع غزة.

سيرغي شميركين، 32 عاماً، من كريات شمونة، مقاتل في الكتيبة 697، اللواء 551 (تشكيل نصف النار)، سقط في معركة شمال قطاع غزة.

الرائد (احتياط) نتانئيل (ناتي) هاروش، 34 عاما، من القدس، مقاتل في وحدة المساعدة الإدارية 5084، لواء جفعاتي، سقط خلال عملية عسكرية شمال قطاع غزة.

وبالإضافة الى القتلى، أصيب 6 جنود من الجيش "الإسرائيلي" بجروح خطيرة بعد إنفجار عبوة ناسفة. وبحسب وسائل اعلام اسرائيلية ان 4 من القتلى بالإضافة إلى الجرحى ال6 وقعوا في كمين و تم تفجير عبوة ناسفة بهم اثناء محاولتهم الدخول الى احد الأنفاق شمال غزة.