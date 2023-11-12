تغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يرد على إطلاق الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل ويقصف البنية التحتية لخلايا مسلحة في سوريا
سيتم فتح معبر رفح بين غزة ومصر يوم الأحد، مما يسمح لحاملي جوازات السفر الأجنبية بمغادرة القطاع الساحلي مع المصابين
ضرب سلاح الطيران الإسرائيلي البنية التحتية لخلايا مسلحة في سوريا الليلة الماضية ردا على الصواريخ التي تم إطلاقها باتجاه مدن شمال إسرائيل.
بإطار عمليته البرية في غزة، خاض الجيش الإسرائيلي معركة بالأسلحة النارية بالقرب من مستشفى الشفاء، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي رسميًا أن منظمة حماس الإرهابية فقدت السيطرة على منطقة شمال القطاع، وأصبح السكان الآن آمنين للإخلاء جنوبًا.
وبحسب ما ورد سيتم فتح معبر رفح بين غزة ومصر يوم الأحد، مما يسمح لحاملي جوازات السفر الأجنبية بمغادرة القطاع الساحلي مع المصابين.
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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: لا يوجد حصار على مستشفى الشفاء
"كان هناك الكثير من المعلومات الخاطئة، لذلك أريد أن أوضح: لا يوجد حصار على مستشفى الشفاء. الجانب الشرقي من المستشفى مفتوح. تحدثنا إلى طاقم المستشفى الذي طلب أن نقوم غدًا بمساعدة الأطفال في قسم طب الأطفال للوصول إلى مستشفى أكثر أمانًا.
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ترامب: "ليس هناك كراهية في العالم كتلك التي بين الفلسطينيين والإسرائيليين وما يحدث أمر فظيع لكلا الجانبين"
سجل المرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة دونالد ترامب موقفا غير معهود حين صرح بمواقف لا تتواءم مع دعمه المعهود لإسرائيل التي تخوض حربا شعواء ضد حماس في قطاع غزة حيث وصف في مقابلة جديدة ما يدور في قطاع غزة بالقول: "إنه أمر فظيع" على ما جاء في معريف.
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وفي مقابلة مع شبكة تلفزيون يونيفيجن قال ترامب: "ما يحدث في غزة أمر فظيع للغاية لكلا الجانبين، الكثير من الناس يموتون، وهناك حرب مستمرة ولا ينبغي أن يحدث ما يحدث".
سماع دوي صفارات الإنذار بمحاذاة البلدات القريبة من قطاع غزة
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رئيس الأركان من فوق قطاع غزة لقائد لواء جولاني: "الكل يقف من خلفكم والجيش كله يعمل لتتقدموا - حتى النصر"
حلق رئيس الأركان اللواء هرتسي هليفي فوق قطاع غزة، صباح الأحد، برفقة رئيس أركان سلاح الجو وقائد السرب 100. وتحدث خلال الرحلة مع قائد لواء جولاني قائلا: " بلغ كل رجالك أنكم تعملون عملا مهما، الكل من خلفكم، الجيش كله يعمل بحيث تتقدموا - حتى النصر.
ورد قائد لواء جولاني: "أنا الآن ألوّح لك بعلم اللواء رقم 1، وبعلم الدولة رقم 1".
في خضم الحرب: إسرائيل توقع عقداً مع فنلندا لبيع نظام "مقلاع داود"
وقع المدير العام لوزارة الأمن اللواء (احتياط) إيال زامير، اتفاقية لبيع نظام مقلاع داود لفنلندا. وتبلغ قيمة الاتفاقية حوالي 317 مليون يورو.
تقرير: إسرائيل مستعدة لإجلاء الأطفال الرضع من مستشفى غزة
قال الجيش الإسرائيلي إنه مستعد لإخلاء الأطفال من مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في غزة، حيث ورد أن الأطفال حديثي الولادة توفوا وتعرض آخرون للخطر بعد نفاد الوقود، بحسب رويترز.
إدارة بايدن تطلب من نتنياهو توضيح تصريحاته حول السيطرة على غزة بعد الحرب - تقرير
طلب مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توضيح تصريحاته الأخيرة بشأن السيطرة على قطاع غزة بعد الحرب، بحسب ما أفادت هيئة الإذاعة العامة "كان".
وقال نتنياهو في تصريحاته الأخيرة، إلى جانب مسؤولين إسرائيليين كبار آخرين، إن "إسرائيل ستواصل السيطرة على الأمن في قطاع غزة". وبحسب التقرير، سألت إدارة بايدن المسؤولين الإسرائيليين عن هذه التعليقات، وسط مناقشات مستمرة حول مصير قطاع غزة بعد الحرب.
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صفارات الإنذار تدوي في الحدود الشمالية لإسرائيل
الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية كبيرة في مخيم الشاطئ ويقضي على عناصر لحماس في عدة معارك داخل المخيم
فيما تواصل قوات الجيش الإسرائيلي القتال في شمال قطاع غزة؛ نفذت الليلة عملية كبيرة في معسكر الشاطئ وتمكن مقاتلو فريق لواء جفعتاي من القضاء على عناصر لحماس خلال عدة معارك داخل المخيم، وكشفت القوات عن البنى التحتية المستخدمة من قبل عناصر حماس.
وفي إحدى المعارك، حدد مقاتلو فريق لواء جفعات القتالي وجود سكان مدنيين في المبنى، وسمحت القوات للمدنيين بالإخلاء عبر محور آمن. وأثناء إخلاء المواطنين أطلق محاربو حماس النار على قوات الأمن وتم تبادل النيران الخفيفة لحماية محور الإخلاء بالنيران الخفيفة فضلا عن نيران الدبابات والقضاء على المسلحين.
وفي معركة أخرى، توصل جنود الجيش الإسرائيلي إلى مكان مخبأ إحدى الخلايا الفلسطينية في منزل في الحي، وتم القضاء عليهم من خلال توجيه طائرة لسلاح الجو. كما هاجمت طائرة مقاتلة مستودع ذخيرة في المبنى، بعد أن رصد اللواء 215 إطلاق صاروخ مضاد للدبابات منه.
ونشطت قوات من لواء هناحال أمس في منطقة الحي ورصدت حركة أربعة عناصر بالقرب منهم. وقامت القوات بتوجيه طائرة مأهولة عن بعد إلى الموقع الذي هاجمت فيه ثلاثة عناصر وطاردت رابعا فر عبر الأزقة المزدحمة، واقتنصته بعد وقت قصير.
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الأردن يعلن إنزال "مساعدات طبية عاجلة" جوا الى المستشفى الميداني في غزة للمرة الثانية
قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني بإنزال "مساعدات طبية عاجلة" بواسطة مظلات فوق غزة للمستشفى الميداني الأردني، وذلك للمرة الثانية منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما أعلن الجيش الأردني في بيان الأحد.
وأضاف البيان أن "عملية الإنزال جاءت بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، لتعزيز وتطوير إمكانيات المستشفى وزيادة قدرة الكوادر الطبية في تقديم خدمات صحية وعلاجية للتخفيف عن الأهل في قطاع غزة" دون إعطاء المزيد من التوضيحات.
مسؤول إسرائيلي: الجيش لم يطلق النار على مستشفى الشفاء في غزة
القوات الإسرائيلية لا تطلق النار على مستشفى الشفاء في مدينة غزة، لكن هناك اشتباكات مع مسلحي حماس حوله؛ وقال الكولونيل موشيه تيترو من مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق في رسالة فيديو باللغة العربية إن الجانب الشرقي من المستشفى بقي مفتوحا لأي شخص يريد الإخلاء بأمان.
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