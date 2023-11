تغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يرد على إطلاق الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل ويقصف البنية التحتية لخلايا مسلحة في سوريا

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: لا يوجد حصار على مستشفى الشفاء

"كان هناك الكثير من المعلومات الخاطئة، لذلك أريد أن أوضح: لا يوجد حصار على مستشفى الشفاء. الجانب الشرقي من المستشفى مفتوح. تحدثنا إلى طاقم المستشفى الذي طلب أن نقوم غدًا بمساعدة الأطفال في قسم طب الأطفال للوصول إلى مستشفى أكثر أمانًا.