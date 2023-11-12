تغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يرد على إطلاق الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل ويقصف البنية التحتية لخلايا مسلحة في سوريا

سيتم فتح معبر رفح بين غزة ومصر يوم الأحد، مما يسمح لحاملي جوازات السفر الأجنبية بمغادرة القطاع الساحلي مع المصابين

ضرب سلاح الطيران الإسرائيلي البنية التحتية لخلايا مسلحة في سوريا الليلة الماضية ردا على الصواريخ التي تم إطلاقها باتجاه مدن شمال إسرائيل.

بإطار عمليته البرية في غزة، خاض الجيش الإسرائيلي معركة بالأسلحة النارية بالقرب من مستشفى الشفاء، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي رسميًا أن منظمة حماس الإرهابية فقدت السيطرة على منطقة شمال القطاع، وأصبح السكان الآن آمنين للإخلاء جنوبًا.

وبحسب ما ورد سيتم فتح معبر رفح بين غزة ومصر يوم الأحد، مما يسمح لحاملي جوازات السفر الأجنبية بمغادرة القطاع الساحلي مع المصابين.

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