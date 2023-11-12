نتنياهو: تصريح ماكرون يمثل "خطأ واقعيا وأخلاقيا فادحا"

خاطب غانتس "زعماء العالم" قائلاً إن "حرب إسرائيل من أجل الحق في العيش في بلادنا" هي الحرب الأكثر أخلاقية على الإطلاق"

استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أن يكون لحكومة السلطة الفلسطينية الحالية في غزة دور بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس. وعقد نتنياهو مؤتمرا صحفيا مشتركا إلى جانب وزير الأمن يوآف غالانت وبيني غانتس، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق ووزير الأمن، الذي شارك في حكومة الطوارئ الإسرائيلية بعد هجوم 7 أكتوبر.

وقال ردا على سؤال عما إذا كانت السلطة الفلسطينية، التي تتمتع بسيطرة إدارية جزئية في الضفة الغربية، قد تحكم غزة بعد الحرب: "يجب أن يكون هناك شيء آخر".

"لن تكون هناك سلطة مدنية تعلم أطفالها كراهية إسرائيل، وقتل الإسرائيليين، والقضاء على دولة إسرائيل".

وعندما سُئل عن غزة "في اليوم التالي"، قال نتنياهو إن إسرائيل يجب أن تتأكد من "عدم ظهور حماس جديدة" هناك.

وانتقد نتنياهو بشدة التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي قال يوم الجمعة لبي بي سي: "في الواقع - اليوم يتم قصف المدنيين - في الواقع. هؤلاء الأطفال، هؤلاء السيدات، هؤلاء كبار السن يتعرضون للقصف والقتل. وعليه لا يوجد سبب لذلك ولا شرعية. لذلك نحن نحث إسرائيل على التوقف".

وقال نتنياهو إن تصريح ماكرون يمثل “خطأ واقعيا وأخلاقيا فادحا”. وردد وزير الأمن يوآف غالانت كلامه، وانتقد "وقاحة" "القادة الأوروبيين الذين يعظون إسرائيل في خضم الحرب".

وخاطب غانتس "زعماء العالم" قائلاً إن "حرب إسرائيل من أجل الحق في العيش في بلادنا" هي الحرب الأكثر أخلاقية على الإطلاق".