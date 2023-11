الجيش الإسرائيلي يسمح بممر آمن من مستشفيات الشفاء والرنتيسي والناصر في شمال قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي عن قراره بتمكين ممر آمن من مستشفيات الشفاء والرنتيسي والناصر في شمال قطاع غزة وفتح ممر إضافي لتمكين السكان المدنيين من الإخلاء جنوبا حفاظا على سلامتهم.

في أعقاب النداءات المتكررة التي وجهها الجيش الإسرائيلي لسكان غزة للإخلاء من شمال غزة حفاظًا على سلامتهم، سمح الجيش الإسرائيلي بالمرور من مستشفيات الشفاء والرنتيسي والناصر.

وفي الأيام الأخيرة، تحدث ضابط كبير في إدارة التنسيق والارتباط الإسرائيلية في غزة عدة مرات مع مدير مستشفى الشفاء وأطلعه على ممرات محتملة من المستشفى.

وقام الجنود الإسرائيليون بفتح وتأمين ممر يمكّن السكان المدنيين من الإخلاء سيرًا على الأقدام وبواسطة سيارات الإسعاف من مستشفيات الشفاء والرنتيسي والناصر. ووفقا للجيش الإسرائيلي، فإن حركة حماس تواصل استخدام المباني المدنية في قطاع غزة، بما في ذلك المستشفيات، لتنفيذ أنشطتها الإرهابية.