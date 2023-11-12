إسرائيل: إصابة 6 مدنيين في هجوم صاروخي مضاد للدبابات من لبنان

أطلقت خلية تابعة لحزب الله بعد ظهر الأحد صواريخ مضادة للدبابات على منطقة دوفيف الحدودية، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين نتيجة إطلاق النار، بينما تهاجم قوات الجيش الإسرائيلي مصادر إطلاق النار

أصيب أربعة مدنيين في هجوم صاروخي مضاد للدبابات من لبنان الأحد على شمال إسرائيل في تصعيد بعد الخطاب الثاني للأمين العام لحزب الله حسن نصر منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة. وتقوم القوات الإسرائيلية حاليا بمهاجمة مصدر الإطلاق في الأراضي اللبنانية.

وذكرت نجمة داود الحمراء أن المسعفين "عالجوا سيدتين مصابتين بشظايا: امرأة تبلغ من العمر 30 عاماً في حالة متوسطة وامرأة تبلغ من العمر 40 عاماً في حالة متوسطة، وتم نقلهما إلى مستشفى إيخيلوف".

https://twitter.com/i/web/status/1723658232793604245 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

أطلقت خلية تابعة لحزب الله بعد ظهر الأحد صواريخ مضادة للدبابات على منطقة دوفيف الحدودية، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين نتيجة إطلاق النار، بينما تهاجم قوات الجيش الإسرائيلي مصادر إطلاق النار بالمدفعية.