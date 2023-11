إسرائيل: إصابة 6 مدنيين في هجوم صاروخي مضاد للدبابات من لبنان

أصيب أربعة مدنيين في هجوم صاروخي مضاد للدبابات من لبنان الأحد على شمال إسرائيل في تصعيد بعد الخطاب الثاني للأمين العام لحزب الله حسن نصر منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة. وتقوم القوات الإسرائيلية حاليا بمهاجمة مصدر الإطلاق في الأراضي اللبنانية.

وذكرت نجمة داود الحمراء أن المسعفين "عالجوا سيدتين مصابتين بشظايا: امرأة تبلغ من العمر 30 عاماً في حالة متوسطة وامرأة تبلغ من العمر 40 عاماً في حالة متوسطة، وتم نقلهما إلى مستشفى إيخيلوف".