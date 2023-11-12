تقرير: عشرات آلاف اللبنانين يهجرون منازلهم على خلفية احتدام القتال على الجبهة الإسرائيلية مع حزب الله

أُغلقت المدارس ومراكز التسوق، وأخلى منازلهم سكان البلدات الواقعة على بعد 15 كيلومتراً من الحدود - التي تعتبر خارج نطاق إطلاق النار

غادر نحو 45 ألف لبناني قراهم وبلداتهم في جنوب لبنان على خلفية التصعيد المتواصل على الحدود الشمالية مع إسرائيل، وفق تقرير لسكاي نيوز باللغة العربية. وبحسب التقرير، فقد شملت عمليات النزوح 38 قرية وبلدة على مساحة 100 كلم من شبعا في الشرق وحتى الناقورة في الغرب، وفق ما جاء في تقرير لواينت الأحد.

ويشير الباحث في شركة لبنانية للأبحاث والاستشارات الإقليمية التي أعدت الدراسة حول أعداد النازحين إلى أن بعض القرى نزح 90 بالمائة من سكانها مثل كفر كيلة والعديسة ويارين والضهيرة ومروحين. وتوجه معظم النازحين إلى بيروت وصيدا وصور.

ويضيف الباحث أن عدد النازحين في سنة 2006 بلغ 600000 بينما يعتبر النزوح حتى اللحظة جزئيا.

Ayal Margolin/Flash90 دخان يتصاعد خلال تبادل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين من منظمة حزب الله على الحدود بين إسرائيل ولبنان

وقال حسن حمود، نائب رئيس اتحاد بلديات قضاء صور، لـ"سكاي نيوز"، إن "الوضع يزداد سوءاً يوما بعد يوم". وأضاف أن مراكز إيواء النازحين هي في الأصل مدارس المنطقة وفرع للجامعة المحلية، وأن أعداد النازحين ما زالت في تزايد ويوجد في القضاء أربعة مراكز استقبال. وأضاف أن هناك 11 ألف نازح في منطقة صور وحدها، وأن سكان القرى الحدودية انتقلوا إلى منطقة صور لأنها الأقرب إلى بلداتهم. وقال أيضاً إن العائلات النازحة المتواجدة مع أقاربها في لبنان ليست على قوائم النازحين، ولو تم تسجيلها لكان عدد النازحين أعلى بكثير.

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط، الخميس، أن الأحداث فرضت العزلة على العديد من قرى جنوب لبنان. فقد أُغلقت المدارس ومراكز التسوق، وأخلى منازلهم سكان البلدات الواقعة على بعد 15 كيلومتراً من الحدود - التي تعتبر خارج نطاق إطلاق النار.

وقال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اليوم: «لقد حذرت من توسع الحرب في غزة إلى جنوب لبنان، وخيارنا في لبنان هو السلام، ولن نقبل الاعتداء على أرضنا».