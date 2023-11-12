المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة: "لإلغاء تهديد حماس على إسرائيل أن تتصالح مع حماس"

وقالت "بعد مجازر 7 أكتوبر/تشرين الأول، فإن القيام بحملة عسكرية محدودة لاعتقال ومحاكمة المسؤولين عن الهجمات كان سيكون أفضل، وأضافت أنه كان ينبغي دعوة الأمم المتحدة للمساعدة في نزع سلاح غزة

قالت فرانشيسكا ألبانيز، مندوبة الأمم المتحدة الخاصة في الأراضي الفلسطينية، يوم الأحد، إنه يتعين على إسرائيل أن تعقد السلام مع حركة حماس. وأضافت ألبانيز خلال سلسلة من الخطابات والفعاليات الإعلامية في أستراليا، حسبما نقلت صحيفة سيدني مورنينج هيرالد: "يجب صنع السلام مع حماس حتى لا تتعرض للتهديد من قبل حماس".

وتابعت المسؤولة الأممية تقول "بأن إسرائيل قد تستخدم الحرب على حماس كذريعة لتهجير الفلسطينيين، مرة أخرى، كما حدث في 1947-1949 [إنشاء دولة إسرائيل]، كما حدث في عام 1967 [عندما استولت إسرائيل على غزة والضفة الغربية في ما يعرف بـ 'حرب الأيام الستة'] لأن هذه كانت دائمًا استراتيجية إسرائيل".

"إذا انتهك أحد حقك في تقرير المصير، فمن حقك أن تتبنى المقاومة"، ردت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان على سؤال حول ما لا يفهمه الناس عن حماس.

وقالت المبعوثة الخاصة رداً على مجازر 7 أكتوبر/تشرين الأول التي راح ضحيتها أطفال ونساء وشيوخ وعائلات، إن "العنف يولد العنف، وهذا ما رأيناه هنا".

سجل مسلحو حماس الهجوم بكاميرات go-pro، وكاميرات الجسم، وحتى بالهواتف الشخصية لضحاياهم - والتي تم استخدامها لتصوير المذبحة، ثم إرسالها إلى عائلات الضحايا أو تحميلها على وسائل التواصل الاجتماعي الشخصية للضحية.

واختتمت حديثها بالقول "بعد مجازر 7 أكتوبر/تشرين الأول، فإن القيام بحملة عسكرية محدودة لاعتقال ومحاكمة المسؤولين عن الهجمات كان سيكون أفضل، وأضافت أنه كان ينبغي دعوة الأمم المتحدة للمساعدة في نزع سلاح غزة.