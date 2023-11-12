مسؤولون أمريكيون: توجد صفقة محتملة للإفراج عن 80 من المختطفين الإسرائيليين

جاء هذا على خلفية مقابلة أجراها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تطرق خلالها قضية مستشفى الشفاء وقضية المختطفين

أفادت شبكة "أن بي سي" الأمريكية نقلا عن مسؤولين في إدارة بايدن بأنه يوجد صفقة تبادل محتملة للإفراج عن 80 من المختطفين الإسرائيليين لدى حماس، ووفقا للمسؤولين فإن الصفقة ستشمل الإفراج عن 80 إمرأة وطفل في أسر حماس مقابل الإفراج عن نساء وفتيان فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

يـأتي التقرير على خلفية المقابلة التي أجراها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للشبكة الأمريكية والتي أعلن خلالها أن "العملية البرية في قطاع غزة تؤثر على قضية الإفراج عن المختطفين" وإضاف :"يوجد الكثير من المعلومات عن أماكن المختطفين، إن ستكون صفقة ، سنناقشها". كما تطرق الى مستشفى الشفاء في غزة والتي تدور حوله اشتباكات عنيفة وقال :"عرضنا نقل الوقود الذي يساعد بتشغيل مستشفى الشفاء في قطاع غزة، لكن حماس رفض".

كما أضاف نتنياهو وقاال :"عرضنا أيضا إقامة مستشفى ميداني في جنوب قطاع غزة ، والمساعدة بنقل المرضى جنوبا، لكن حماس يختبأ تحت المستشفى، ولا يريد بأن يحصل المستشفى على الوقود".