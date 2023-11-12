بعد الضجة التي أثارتها تصريحاته، ماكرون يوضح للرئيس الإسرائيلي إنه:"يدعم إسرائيل بشكل لا لبس فيها وحقها بالدفاع عن نفسها"

جاء هذا بعد مقابلة أجراها مع "بي بي سي" طالب خلالها إسرائيل بوقف ضرب قطاع غزة

أجرى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم مكالمة هاتفية مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ أوضح له خلالها أنه :"يدعم بشكل لا لبس فيه دولة إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها". يأتي بعد مطالبته الجمعة الماضية إسرائيل التوقف عن الضربات في قطاع غزة مشيرا الى أنه :"لا يوجد لها أي مبرر"، وجاءت هذه التصريحات خلال مقابلة مع شبكة "بي بي سي" البريطانية.

خلال المكالمة الهاتفية أوضح هرتسوغ للرئيس الإسرائيلي بأنه لا ينسب ولا ينوي أن ينسب إلى إسرائيل أي استهداف مباشر للمدنيين الأبرياء خلال الحرب التي تشنها ضد حركة حماس.

كما شدد هرتسوغ أمام ماكرون على أن يدعم بشكل لا لبس فيه حق إسرائيل وواجبها في الدفاع عن نفسها، وإن دعمه التام لحرب إسرائيل ضد حماس ليس أمرا غامضا. وأوضح ماكرون إن التصريحات التي نسبت له خلال المقابلة تتعلق بالقضية الإنسانية الهامة له ولدول عديدة. وأشار ماكرون إلى "أنه من المهم ايجاد والمساعدة بحلول إنسانية للمواطنين في غزة" وأكد أمام هرتسوغ التزامه بالإفراج العاجل عن المختطفين والمختطفات.