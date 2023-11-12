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  • الجيش الاسرائيلي يعلن مقتل سبعة مسلحين بعد عشردقائق من وصول معلومات استخباراتية عن موقعهم

الجيش الاسرائيلي يعلن مقتل سبعة مسلحين بعد عشردقائق من وصول معلومات استخباراتية عن موقعهم

i24NEWS

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هيئة الدفاع والمناورة في الاستخبارات العسكرية
IDF spokemanهيئة الدفاع والمناورة في الاستخبارات العسكرية

المعلومات العسكرية تم الحصول عليها من هيئة خاصة في الاستخبارات العسكرية تتخصص بنقل المعلومات بسرعة لكافة الوحدات

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل سبعة مسلحين فلسطينيين في عملية لفرقة جولاني في قطاع غزة وإن العملية العسكرية نفذت في غضون عشر دقائق وذلك بمساعدة معلومات استخباراتية قدمت لهم بسرعة من قبل " هيئة الدفاع والمناورة في الاستخبارات العسكرية والتي دعمت لأول مرة الجهود البرية خلال المناورة البرية في قطاع غزة. 

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الحديث يدور عن هيئة متعددة المجالات تعمل على الانتاج، البحث ونقل المعلومات التكتيكية للقوات العملياتية بهدف دمج كافة القدرات العسكرية، وذكر بيان الجيش الإسرائيلي ان "هدف الهيئة هو تحسين الفاعلية العملياتية للقوات التي تعمل في الميدان للدفاع والهجوم وأن تقود إلى اغلاق دوائر قصيرة مع دمج معلومات استخباراتية دقيقة ونيران فتاكة". 

لكل وحدة وطاقم قتالي توجد مجموعة خلفية داعمة تهدف الى توحيد كافة المصادر الاستخباراتية وجعلها في متناول القوات الموجودة في الميدان، وشدد بيان الجيش الإسرائيلي إنه "من بين الأمور الأخرى يساعد مركز المناورة على تحديد ملامح العدو الذي يواجهه الجيش بدقة" وفي كل مجموعة يجلس كافة أصحاب المناصب الاستخباراتية والذين يقومون سوية بإعداد المعلومات. 

العملية المشار اليها اعلاه نفذت من خلال دمج عدة قوات، بعد وصول إشارات استخباراتية عن مواقع وجود مسلحين بالقرب من القوة، ونقل الطاقم الاستخباراتي التقرير عن موقع التصادم مع المسلحين وقيادة الوحدة العسكرية جولاني والتي أطلقت نيران مدفعية ادت الى مقتل سبعة مسلحين. 

Video poster
IDF spokeman
IDF spokemanهيئة الدفاع والمناورة في الاستخبارات العسكرية
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