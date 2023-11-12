جاء هذا بعد التوتر الأمني على الحدود الإسرائيلية مع لبنان وإصابات وإطلاق قذائف من لبنان تجاه إسرائيل

ذكرت القناة الإسرائيلية "13" أنه لدى الجيش الإسرائيلي تتضاعف التقديرات أن الحرب في الشمال هو أمر لا مفر منه، حيث يأتي هذا بعد مضاعفة حزب الله عمليات إطلاق النار اليوم على الحدود الشمالية، وبعد تهديدات وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت أمس لحزب الله "إنه فيما لو تم تخطي الخطوط الحمراء- سترون مقاتلاتنا تضرب بيروت".

تصريحات غالانت أمس جاءت في مؤتمر صحافي خلال زيارة له الى الشمال، حيث قال له كافة القادة العسكريين في المنطقة بأن على الجيش الإسرائيلي الانتقال الى مرحلة الهجوم. ووفقا للتقرير فاعلية هجمات الجيش الإسرائيلي ضد خلايا حزب الله آخذه بالتراجع، حيث تعلموا طرق التحصن والدفاع عن أنفسهم ودرسوا تكتيكات سلاح الجو الإسرائيلي، حيث أن الجيش الإسرائيلي لم ينجح باستهداف خلايا المضادة للدبابات كما نجح في الماضي.

السؤال المطروح هي هل ستعطي إسرائيل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بكتابة السيناريو، وتستيقظ ذات صباح مع وابل من الصواريخ تجاه حيفا، أم ستبادر بأمر ما. التقديرات هي بأنه بعد استكمال مرحلة مهمة في داخل مدينة غزة ستفكر إسرائيل مجددا في صورة المعركة.

لأول مرة منذ بداية الحرب، سمعت صافرات الإنذار في الشمال أكثر منها في الجنوب، وأصيب ستة عمال في شركة الكهرباء بعد استهدافهم لدى إجرائهم تصليحات بالقرب من بلدة دوفيف أحدهم توصف إصابته بالحرجة والباقي حالتهم خطيرة، في حين أصيب سبعة مقاتلين بصورة طفيفة جراء قذائف هاون في منطقة المنارة.