قائد الجيش الإسرائيلي :"فشلنا بمهمتنا بالدفاع عن الشعب في الجنوب"

تعهد رئيس هيئة الأركان الاسرائيلي أمام رؤساء البلديات والمجالس بإجراء تحقيق بما وقع خلال هجوم 7 أكتوبر

أكد رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي خلال اجتماعه مع رؤساء البلديات والمجالس المحلية في غلاف غزة وجنوب مدينة أشكلون أنه "سيكون تغيير في التصور الأمني برمته". واعترف هاليفي خلال المحادثة وقال :"فوجئنا وفشلنا بالدفاع، سيتم التحقيق بالأمر على النحو الصحيح، لم نقم بمهمتنا في حماية السكان، ونحن مسؤولين أيضا اليوم عن الأمن في المستقبل".

وتابع هاليفي :"سنتذكر ما حدث ولن نسمح بتكراره مثل هذا الحدث مجددا، الجيش الإسرائيلي ملتزم التزاما عميقا بأمن بلدات الجنوب والغلاف، سنبذل أقصى جهدنا لإعادة الأمن والازدهار في المنطقة، أنا أتحمل مسؤولية كل ما حدث، لكننا اليوم نركز جهودنا على تدمير التهديد".

من جانبهم دعم رؤساء البلديات والمجلس رئيس هيئة الأركان وقالوا :"نتوقع أنه لن يكون هناك أي تهديد آخر للسكان، ولن يعودوا حتى يصبح الوضع آمنا. نحن نثق بكم وبالجيش بأن الأهداف ستتحقق".