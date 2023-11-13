تغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل مقاتليْ كوماندوز في معارك شمال غزة وتصعيد على الحدود الشمالية مع لبنان
أفادت تقارير أن غارة جوية أمريكية ليلية أدت إلى مقتل 6-7 من المقاتلين الموالين لإيران في أحد موقعين في سوريا، واستمرت الانفجارات ساعتين بسبب كمية الذخيرة المخزنة
بينما تتواصل معارك طاحنة في شمال قطاع غزة أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل الرائد يساسخار ناتان، 28 عاماً، من كريات ملاخي، والرقيب إيتاي شوهام، 21 عاماً، من روش هعين، ضابط ومقاتل من فريق الكوماندو بموازاة التصعيد على الحدود الشمالية مع لبنان.
أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الأحد أن لديه خطة "لتغيير الوضع الأمني" في شمال إسرائيل، في رسالة موجهة إلى منظمة حزب الله الضالعة بشن هجمات صاروخية، بعد إصابة أكثر من عشرة أشخاص في المنطقة المتاخمة للبنان.
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وزير الدفاع الأمريكي: "بايدن أمر بالتفجيرات في سوريا وأمريكا ستدافع عن نفسها"
أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن صحة التقارير التي تحدثت عن هجوم أميركي في سوريا، قائلاً إن القوات الأميركية نفذت "قصفاً دقيقاً" وأصابت منشأة تدريب ومنشأة أخرى كان يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والجماعات العاملة في خدمته. وأن التفجيرات جاءت رداً على هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ التي أطلقتها الجاماعات الموالية لإيران ضد القوات الأمريكية العاملة في سوريا والعراق.
وشدد على أن الرئيس جو بايدن هو الذي أمر بتنفيذ الهجمات "لتوضيح أن الولايات المتحدة ستدافع عن نفسها وأفرادها ومصالحها"
تقرير: أكثر من 800 مواطن أجنبي غادروا غزة أمس إلى مصر عبر معبر رفح
غادر قطاع غزة، أمس، أكثر من 800 مواطن أجنبي إلى مصر عبر معبر رفح. بحسب ما ذكرت ذلك شبكة سي إن إن نقلا عن مسؤول حدودي مصري.
وبحسب المصدر المصري، فإن هذا هو أكبر عدد من الأشخاص الذين مروا عبر المعبر في يوم واحد، منذ بدء عمليات الإخلاء من القطاع. ووفقا له، فإن هذه هي أول عملية إجلاء لمواطنين أجانب إلى مصر.
الجيش الإسرائيلي يواصل تفتيش المباني في شمال قطاع غزة والعثور على الأسلحة
يواصل الجيش الإسرائيلي تفتيش المباني في شمال قطاع غزة والعثور على العديد من الأسلحة حيث داهم فريق قتالي من اللواء 401 أطراف مخيم "الشاطئ" وعثر على أسلحة ومعدات قتالية وخطط عملياتية لحركة حماس كما عثر مقاتلو اللواء 551 على أسلحة في منزل قيادي في حركة الجهاد الإسلامي.
وفي الأثناء، يواصل مقاتلو الفريق القتالي التابع للواء 401 تنفيذ غارات على أطراف مخيم الشاطئ، مستهدفين البنى التحتية العسكرية المتواجدة في مؤسسات حكومية مركزية في قلب التجمعات المدنية، بما في ذلك المدارس والجامعات والمساجد وبيوت الناشطين.
تم إنشاء البنى التحتية العسكرية لحماس بشكل متعمد داخل المباني المدنية، مثل جامعة القدس والمسجد الرئيسي في غزة، أبو بكر، حيث كشفت القوات عن منطقة كبيرة تحتوي على العديد من المواد الحارقة والمتفجرات. وصادرت القوات خلال العملية عشرات الأسلحة والمعدات القتالية والخطط العملياتية التابعة لحركة حماس.
داهم مقاتلو الاحتياط التابعون للواء 551 في الجيش الإسرائيلي منزل عضو بارز في منظمة الجهاد الإسلامي، وعثروا على أسلحة كثيرة ووسائل حربية.
القوات المسلحة تكشف عن سقوط اثنين من قوات الكوماندوز في القتال شمال غزة
كشف الجيش الإسرائيلي عن اسمي جنديين من وحدة الكوماندوز الخاصة سقطا خلال قتال عنيف في شمال قطاع غزة.
الرائد يساسخار ناتان، 28 عامًا، من كريات ملاخي، ضابط مقاتل، والرقيب أول إيتاي شوهام، 21 عامًا، من روش هعاين، مقاتل.
تقرير: غارة جوية أمريكية ليلية أدت إلى مقتل 6-7 من المقاتلين الموالين لإيران في أحد موقعين في سوريا، واستمرت الانفجارات ساعتين بسبب كمية الذخيرة المخزنة