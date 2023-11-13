أفادت تقارير أن غارة جوية أمريكية ليلية أدت إلى مقتل 6-7 من المقاتلين الموالين لإيران في أحد موقعين في سوريا، واستمرت الانفجارات ساعتين بسبب كمية الذخيرة المخزنة

بينما تتواصل معارك طاحنة في شمال قطاع غزة أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل الرائد يساسخار ناتان، 28 عاماً، من كريات ملاخي، والرقيب إيتاي شوهام، 21 عاماً، من روش هعين، ضابط ومقاتل من فريق الكوماندو بموازاة التصعيد على الحدود الشمالية مع لبنان.

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الأحد أن لديه خطة "لتغيير الوضع الأمني" في شمال إسرائيل، في رسالة موجهة إلى منظمة حزب الله الضالعة بشن هجمات صاروخية، بعد إصابة أكثر من عشرة أشخاص في المنطقة المتاخمة للبنان.

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