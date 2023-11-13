إسرائيل: مجلس الوزراء يوافق على إغلاق مكتب "الميادين" في الضفة الغربية

بحسب أنظمة الطوارئ، يجوز لوزير الاتصالات، بعد موافقة مجلس الوزراء، أن يأمر بإغلاق المكاتب ومصادرة معدات البث ومنع استخدام البنى التحتية للاتصالات المختلفة لهيئة البث بما يضر بأمن الدولة

وافق مجلس الوزراء السياسي الإسرائيلي الأمني، صباح الإثنين، على اقتراح وزير الاتصالات بإصدار تعليمات ضد قناة "الميادين" المحسوبة على حزب الله وذلك وفقاً لأنظمة الطوارئ التي أقرتها الحكومة، بهدف منع أي هيئة إذاعية أجنبية من المساس بأمن الدولة، وذلك بعد الحصول على الآراء المؤيدة من جميع الأجهزة الأمنية والتي بموجبها اقتنع وزير الأمن بوجود واقع فعلي قد يلحق الضرر بأمن الدولة.

وبحسب أنظمة الطوارئ، يجوز لوزير الاتصالات، بعد موافقة مجلس الوزراء، أن يأمر بإغلاق المكاتب ومصادرة معدات البث ومنع استخدام البنى التحتية للاتصالات المختلفة لهيئة البث بما يضر بأمن الدولة.

وعقب وزير الاتصالات د. شلومو كارعي على تلك الخطوة بالقول: "اسرائيل في حالة حرب. على الأرض، في الجو، في البحر، في الفضاء الإلكتروني، في الطيف الكهرومغناطيسي وفي الوعي". وأضاف كارعي "إن عمليات البث المتماهية مع العدو، والتي تضر بأمن الدولة، يجب حظرها. إن برامج ومراسلي قناة الميادين يخدمون التنظيمات الإرهابية الخسيسة، وقد حان الوقت لمحاسبتهم".

كما قال الوزير إن وزارة الاتصالات بقيادته ستعمل على "تعزيز البنى التحتية للاتصالات من جهة، والقضاء على البنى التحتية للاتصالات لدى من يسعى إلى المس بنا".

Ariel Harmoni, Ministry of Defense رئيس جهاز الأمن العام الشاباك رونين بار ووزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت خلال اجتماع لتقييم الوضع، السبت 28 أكتوبر 2023

من جانبه قال وزير الأمن يوآف غالانت: "إن دولة إسرائيل لن تسمح بالدعاية الخطيرة لشبكة قناة الميادين التي تحاول خلال الحرب الإضرار بمصالحها الأمنية وخدمة أهداف العدو".

وتابع "إن الإجراءات التي يتم اتخاذها ضد "شبكة الميادين الإعلامية" التي أصبحت عملياً بوقا لمنظمة حزب الله الإرهابية وزعيمها، هي التصرف الصحيح أمام داعمي الإرهاب الذين يتظاهرون بأنهم صحفيون، في حين أن هدفهم أمر واحد: الإضرار بأمن دولة إسرائيل ومواطنيها. وأوصيت مع كافة الأجهزة الأمنية بالتحرك ضد القناة واتخاذ إجراءات إجرامية ومالية ضد العاملين فيها".