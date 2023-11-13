الجيش الإسرائيلي يعلن أسماء مقاتليْن من قوات الكوماندوز سقطا الليلة الماضية خلال القتال في شمال غزة

كان الرائد يسسخار ناتان (28 عامًا) ضابطًا مقاتلا في لواء الكوماندوز، وهو من سكان مدينة كريات ملاخي في جنوب إسرائيل. الرقيب اول إيتاي شوهام (21 عامًا)، هو أيضا مقاتل كوماندوز وعاش في روش هعاين

صرح الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين بالكشف عن اسمي الجنديين القتيلين، الرائد يساسخار ناتان والرقيب أول إيتاي شوهم.

سقط المقاتلان المنتميان لوحدة الكوماندوز الخاصة خلال قتال عنيف في شمال قطاع غزة، بينما يواصل جيش الدفاع الإسرائيلي قتال حماس.

كان الرائد يسسخار ناتان (28 عامًا) ضابطًا مقاتلا في لواء الكوماندوز، وهو من سكان مدينة كريات ملاخي في جنوب إسرائيل. أما الرقيب اول إيتاي شوهام (21 عامًا)، فهو مقاتل أيضا في لواء الكوماندوز وعاش في روش هاعين بوسط إسرائيل. ومن المقرر أن تقام جنازة عسكرية في وقت لاحق اليوم الاثنين.

Chaim Goldberg/Flash90 عائلة وأصدقاء الجندي الإسرائيلي موشيه يديديا ليتر يحضرون جنازته في مقبرة جبل هرتسل العسكرية في القدس.

وبذلك يصل إجمالي عدد القتلى الجنود في الجانب الإسرائيلي إلى 44 منذ بدء العملية البرية في غزة.