تقرير| غانتس: الآن ليس الوقت المناسب لاستبدال نتنياهو كرئيس للوزراء

وصفت مصادر قريبة من غانتس المناقشات الحالية حول بديل محتمل لرئيس الوزراء بأنها "محض خيال" في هذا الوقت

انتقد النائب الإسرائيلي البارز بيني غانتس الدعوات من جانب قطاعات سياسية مختلفة لاستبدال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حسبما ذكرت إذاعة “كان ريشيت بيت” العامة صباح الاثنين.

وقال زعيم حزب 'الوحدة الوطنية'، وهو رئيس أركان سابق للجيش الإسرائيلي ويجلس في حكومة الحرب المصغرة، في حديث خاص إنه لا يرى أنه من المناسب تغيير رئيس الوزراء في السياق الحالي للصراع.

ووصفت مصادر قريبة من غانتس المناقشات الحالية حول بديل محتمل لرئيس الوزراء بأنها "محض خيال" في هذا الوقت. وقد كرر هذا الرأي في عدة مناسبات. ومع ذلك، أشار غانتس مؤخرًا أيضًا إلى أنه بعد الحرب سيكون هناك وقت للتحقيق وتحديد المسؤولية عن الفشل الأمني في 7 أكتوبر، والذي سمح لمنظمة حماس بارتكاب مجازر وحشية في جنوب إسرائيل.

وبعد أشهر من الانقسام، أعلن نتنياهو ومنافسه غانتس في 10 أكتوبر عن تشكيل حكومة طوارئ وحكومة حرب طوال مدة الصراع مع حماس. وتضم حكومة الحرب وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، بالإضافة إلى آخرين يشاركون كمراقبين.

شغل غانتس على وجه الخصوص منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي خلال عملية "الجرف الصامد" التي استمرت 50 يومًا ضد حماس في عام 2014، وشغل منصب وزير الأمن بين عامي 2020 و2022، بالإضافة إلى مناصب حكومية رفيعة أخرى، مثل نائب ورئيس الوزراء المناوب.