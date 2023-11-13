تقرير: إصابة إسرائيليين بصاروخ مضاد للدبابات أطلق من لبنان

وبحسب التقارير، فقد تم إطلاق ما لا يقل عن 18 قذيفة هاون وصاروخ من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية منذ صباح يوم الاثنين

أكد الجيش الإسرائيلي قيام خلايا لبنانية بإطلاق صواريخ مضادة للدبابات على بلدة نطوعا القريبة من الحدود الشمالية لإسرائيل مشيرا إلى أن المدفعية الإسرائيلية هاجمت مصدر إطلاق النيران بالمدفعية.

وتشير التقارير الإسرائيلية إلى إصابة شخصين بجروح في الهجوم الصاروخي الأخير من لبنان، لكن الجيش الإسرائيلي لم يعلق بعد.

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وبحسب التقارير، فقد تم إطلاق ما لا يقل عن 18 قذيفة هاون وصاروخ من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية منذ صباح يوم الاثنين.

يوم أمس الأحد، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأدميرال دانييل هغاري، إن هناك خطة موضوعة "لتغيير الوضع الأمني" في شمال إسرائيل، في رسالة موجهة إلى منظمة حزب الله التي تقوم بعلميات هجومية من جنوب لبنان. وجاء البيان في أعقاب تتابع عمليات إطلاق صواريخ تسببت بإصابة أكثر من عشرة أشخاص في المنطقة.