تقرير: إصابة إسرائيليين بصاروخ مضاد للدبابات أطلق من لبنان

أكد الجيش الإسرائيلي قيام خلايا لبنانية بإطلاق صواريخ مضادة للدبابات على بلدة نطوعا القريبة من الحدود الشمالية لإسرائيل مشيرا إلى أن المدفعية الإسرائيلية هاجمت مصدر إطلاق النيران بالمدفعية.

وتشير التقارير الإسرائيلية إلى إصابة شخصين بجروح في الهجوم الصاروخي الأخير من لبنان، لكن الجيش الإسرائيلي لم يعلق بعد.