الجيش الإسرائيلي يعثر على عشرات الأسلحة والوسائل الحربية في المجال البحري لقطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي عن عثوره على عشرات الأسلحة والوسائل الحربية فوق وتحت الماء في المجال البحري لقطاع غزة من قبل مقاتلات وحدة المهام تحت المائية التابعة للذراع البحري.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .