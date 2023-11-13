الجيش الإسرائيلي يعثر على عشرات الأسلحة والوسائل الحربية في المجال البحري لقطاع غزة

تم العثور على عدد كبير من الأسلحة التي استخدمها مسلحو حماس في محاولاتهم اقتحام الأراضي الإسرائيلية التي أحبطتها قوات الذراع البحرية وعثر ضمن الوسائل الحربية على زوارق مطاطية وأحزمة ناسفة ومتفجرات

أعلن الجيش الإسرائيلي عن عثوره على عشرات الأسلحة والوسائل الحربية فوق وتحت الماء في المجال البحري لقطاع غزة من قبل مقاتلات وحدة المهام تحت المائية التابعة للذراع البحري.

https://twitter.com/i/web/status/1724022385144176753 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وعثرت وحدة المهام تحت الماء التابعة للذراع البحري، خلال عمليات البحث على عدد كبير من الأسلحة التي استخدمها مسلحو حماس في محاولاتهم اقتحام الأراضي الإسرائيلية التي أحبطتها قوات الذراع البحرية. وعثروا ضمن الوسائل الحربية على زوارق مطاطية وأحزمة ناسفة ومتفجرات وذخائر وغيرها.

وبالتعاون مع وحدة يهلام، تم إبطال مفعول الأسلحة التي كان من الممكن أن تحتوي على متفجرات.

يخوض الجيش الإسرائيلي حربا برية وبحرية وجوية على قطاع غزة بعد هجوم حماس المفاجئ على البلدات الحدودية الإسرائيلية مع قطاع غزة والذي خلف نتائج كارثية غير مسبوقة على مستوى الدولة إذ سقط 1200 إسرائيلي وأصيب 7771 بإصابات متفاوتة فضلا عن اختطاف 239 رهينة.

ويرى المسؤولون الإسرائيليون أن مواصلة العمليات الحربية في غزة دون توقف يقرب إسرائيل من الوصول إلى صفقة لتحرير كافة المختطفين.