تم استخدام النظام في حرب "السيوف الحديدية" في 31 أكتوبر/تشرين الأول، لاعتراض قذيفة صاروخية أطلقتها حكومة الحوثيين المدعومة من إيران في اليمن فوق منطقة البحر الأحمر

نشرت وزارة الأمن الإسرائيلية يوم الاثنين لقطات مصورة أثناء قيام نظام الدفاع "السهم" بعملية الاعتراض للتهديد الصاروخي.

تم استخدام النظام في حرب "السيوف الحديدية" في 31 أكتوبر/تشرين الأول، لاعتراض قذيفة صاروخية أطلقتها حكومة الحوثيين المدعومة من إيران في اليمن فوق منطقة البحر الأحمر.

https://twitter.com/i/web/status/1723983728999874706 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وفقًا لبيان المتحدث باسم وزارة الأمن، "قامت منظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية (IMDO) في مديرية البحث والتطوير الدفاعية بوزارة الأمن (DDR&D) بتصوير عملية الإطلاق في جنوب إسرائيل. نفذت منظومة الدفاع الجوي والصاروخي التابعة للقوات الجوية الإسرائيلية عملية الإطلاق واعترضت الهدف المحدد."