نشرت وزارة الأمن الإسرائيلية يوم الاثنين لقطات مصورة أثناء قيام نظام الدفاع "السهم" بعملية الاعتراض للتهديد الصاروخي.

تم استخدام النظام في حرب "السيوف الحديدية" في 31 أكتوبر/تشرين الأول، لاعتراض قذيفة صاروخية أطلقتها حكومة الحوثيين المدعومة من إيران في اليمن فوق منطقة البحر الأحمر.