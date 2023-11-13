كيف تعمل وحدة السايبر النخبوية بالجيش الإسرائيلي ضد قوة الرضوان التابعة لحزب الله والنخبة التابعة لحماس؟

هذه القوة بدأت عملية تعبئة منذ تاريخ 7 أكتوبر وتعمل في ثلاث ساحات وعمليات سرية داخل دول معادية لإسرائيل

تعمل وحدة الحرب الألكترونية في الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر في ثلاث ساحات : الشمال ، الضفة الغربية، وقطاع غزة. وذكر تقرير "والا" أن هذه الوحدة بدأت من هذا التاريخ بتعبئة عامة بلغت 130% من التجنيد الاحتياط حيث يبلغ أكبر عناصر الوحدة 80 عاما، وهي تشكل وحدة تكتيكية نخبوية مكونة من مقاتلين ومقاتلات يعملون أيضا في مناطق الدول المعادية لإسرائيل على تشويش الأنشطة في الفضاء الطيفي لتمكين نشاطات بدون إزعاج بالنسبة لمقاتلي الجيش الإسرائيلي في الجو، البحر والبر.

أهمية هذه الوحدة النخبوية للحرب الألكترونية هي مرونتها من التنقل من مكان الى آخر بسرعة واستخدام قدرات تمكينية في الميدان، الى حد التفوق في منطقة العمليات.

وذكر التقرير أن حماس لم تنجح بتنفيذ هجمات في الفضاء الطيفي ولا السايبر، لكن خلال هجوم 7 أكتوبر ضد المواقع والقواعد العسكرية في وحدة غزة اصيبت أنظمة الكهرباء وخطوط الاتصالات، وكنتيجة لذلك أصيبت أيضا أجهزة الاتصال ولذك تطلب من قسم الاتصال تقديم استجابة فورية وسريعة تم خلالها إعادة الأجهزة الى العمل بصورة كاملة.

وأوضح ضابط كبير في قسم الاتصالات أنه :"خلال فترة زمنية قصيرة جدا خرج الى الميدان اربعة كتائب وإمكانيات إضافية للوحدة، وقمنا بتفعيل قدرات في قطاع غزة لتمكين نشاط القوات ومنع العدو من استخدام الأسلحة ضد القوات وضد المناطق النائية في الدولة".

في المقابل ـأدارت الوحدة مجمل الطيف العسكري وفي داخله التوتر الدائم بين القدرة على التشويش والحاجة للسماح لأذرع وأجنحة الجيش الإسرائيلي بتشغيل جميع أنظمته دون انقطاع في مناطق واسعة وفي ظروف مناطق صغيرة كما يطلب القادة العسكريين. وأوضح ضابط كبير في قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن "هذا نشاط عملياتي حساس ومهم للغاية، ويتطلب مزامنة الجهود السرية في فترات زمنية قصيرة. أنا فخور بأننا نمكن الجيش الإسرائيلي من النشاط دون انقطاع"..

وصرح ضابط كبير من القوة خلال حديثه مع "والا" قائلا "لدينا هيئة تخطيط متعددة الأذرع، تعرف كيف تتوقع التحركات وتمكين الاستمرارية الوظيفية للجيش الإسرائيلي مع أقصى استخدام للقوة، مع الحد الأدنى من التوترات. كما أننا نعرف كيفية تخطيط الكمائن للعدو في مجال الطيف في جميع أنواع القطاعات، بما في ذلك قوة النخبة التابعة لحماس وقوة الرضوان التابعة لحزب الله". وحدة الطيف تدمج في حربها قدرات متقدمة للتحكم بالترددات سوية مع أنشطة سرية أخرى، بهدف تمرير رسائل مسجلة بينهم.