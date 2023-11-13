نتنياهو في رسالة تهديد لحزب الله :" إن النار سيتم الرد عليها بنيران أقوى بكثير"

وكان رئيس حزب المعسكر الوطني قد أكد أمام وحدة عسكرية على أن الجيش الإسرائيلي يعمل على إزالة اي تهديد

بعث رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم خلال زيارة تفقدية لوحدة عسكرية في الجنوب رسالة تهديد الى حزب الله وقال :"إن كان هناك من يعتقد أن بإمكانه توسيع الهجمات ضد قواتنا وضد الموطنين- وهذا لعب بالنار، وسنرد عليها بنار أقوى بكثير، فلا تجربوننا، نحن أظهرنا حتى الآن القليل من قوتنا ففط".

وشددرئيس الحكومة الإسرائيلية:"سنعيد الأمن الى الشمال وسنعيد الأمن الى الجنوب، سنعيد الأمن الى دولة إسرائيل، لكن قبل كل شيء بعد فوزنا هنا-سنقضي على حماس".

ويشار الى أن تصريحات نتنياهو جاءت خلال زيارته الى وحدة دورية الصحراء (وحدة البدو) اجتمع خلالها مع المقاتلين واطلع خلالها على نشاطات القوات وتحدث مع القادة العسكريين والجنود أعضاء الوحدة.

من جانبه صرح زعيم حزب "المعسكر الوطني" بيني غانتس، خلال اجتماعه مع جنود بقاعدة عسكرية جنوب إسرائيل :"أرى قوة مقاتلينا وقوة السكان ورؤساء السلطات ، وأقول لأعداءنا في الجنوب والشمال، وصلت نهايتكم، نحن نعمل على الخط الحدودي وفي عمق المنطقة بهدف إزالة أي تهديد".