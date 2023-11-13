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الجيش الإسرائيلي يعلن "القضاء على عدد كبير من قيادة حماس في العمليات العسكرية بغزة"

i24NEWS

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جندي اسرئيلي يشارك في العملية العسكرية بقطاع غزة
IDF Spokespersonجندي اسرئيلي يشارك في العملية العسكرية بقطاع غزة

الجيش الاسرائيلي يستعرض تفاصيل جديدة عن التقدم العسكري للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين تفاصيل جديدة عن التقدم العسكري الذي حققه في قطاع غزة، حيث قال إن "الجيش الإسرائيلي يواصل القضاء على المستويات القيادية في وحدات حماس، يسيطر على مواقع عسكرية ويركز في القضاء على البنى التحتية تحت الأرض. 

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ووفقا لبيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي فإنه بالكتيبة درج التفاح في وحدة مدينة غزة- تم القضاء على كافة قادة الوحدة ، اضافة الى 260 مسلحين إضافيين، كما سيطر الجيش الإسرائيلي على مواقع ومعاقل الكتيبة. أما في كتيبة الشاطئ الواقعة في نفس اللواء والذي ذكر البيان أن قسما من المسلحين شارك في الهجوم الدموي في 7 أكتوبر، تضرر بشكل كبير البنى التحتية تحت الأرض التابعة له كما تم القضاء على قادة و200 من المسلحين، كما احتل الجيش الإسرائيلي معاقل مركزية في منطقة الوحدة، والمسؤول عن معاقل أخرى. 

وذكر البيان أنه عشية الحرب بلغ عدد المسلحين التابعين لحماس 30 ألف في قطاع غزة، منقسمين الى 5 ألوية اقليمية و24 كتيبة و140 سرية، توجد في منطقة كل كتيبة معاقل ومواقع عسكرية يستخدمها المسلحون وتمكن الجيش الإسرائيلي أنه احتل 13 منها حتى الآن. ووفقا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مني حماس حتى الآن ضربة كبيرة بالهرم القيادي وفي القيادات الصغيرة ووسائله القتالية والاستخباراتية- وتوقفت أطره العسكرية عن العمل بصورة منظمة. 

 

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