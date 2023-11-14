التغطية متواصلة: مقتل جنديين إسرائيليين والجيش يكشف عن نفق داخل مسجد في غزة ويسيطر على مقر شرطة حماس
الجيش الإسرائيلي: مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 4 آخرين الليلة الماضية في المعارك البرية شمالي قطاع غزة
لليوم الـ 39 للحرب بين إسرائيل وحماس تتواصل المعارك في غزة وشمالي إسرائيل بمقتل جنديين إسرائيليين (الرقيب روي ماروم والرائد (احتياط) راز أبو العافية) وإصابة 4 آخرين الليلة المنصرمة ليترفع اجمالي القتلى إلى 48 في العملية البرية شمالي غزة، في ما لا يزال 240 إلى 250 شخصا محتجزين كرهائن لدى حماس في غزة، بينهم 35 من الأجانب غير الإسرائيليين، معظمهم من التايلانديين الذين يعملون في إسرائيل وقتل 365 جنديًا إسرائيليًا منذ 7 أكتوبر/تشرين المنصرم.
وفي السياق كشف مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أن بلاده وحماس تقتربان من اتفاق سيعلن خلال الأيام القليلة المقبلة يتضمن إطلاق سراح أسرى من الطرفين، فضلا عن هدنة تمتد لخمسة أيام، مشيرا إلى أن "الخطوط العامة للصفقة واضحة، وأن الاتفاق المبدئي ينص على إطلاق سراح نساء وأطفال إسرائيليين ضمن دفعات، بالتزامن مع إطلاق سراح نساء وأطفال فلسطينيين محتجزين في السجون الإسرائيلية..
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تقرير: طائرة مسيرة تستهدف قاعدة حقل العمر النفطي بريف دير الزور
تقرير: قصف إسرائيلي بمحيط مدارس للنازحين بجوار مستشفى ناصر في خان يونس
الجيش الإسرائيلي: لواء غولاني سيطر على مقر الشرطة العسكرية في غزة
الجيش الإسرائيلي يكشف عن نفق داخل مسجد في غزة، ويقصف 200 هدف لحماس خلال الـ 24 ساعة المنصرمة
بايدن يدعو إسرائيل إلى "حماية" مستشفى الشفاء في غزة
🚨سماع دوي صافرات الإنذار في البلدات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة
السلطات الإسرائيلية تعلن مقتل إحدى رائدات حركة "النساء تصنعن السلام" في هجوم 7 أكتوبر
وضعت السلطات الإسرائيلية فيفيان سيلفر احدى سكان بلدة بيئيري الحدودية المتاخمة للحدود مع قطاع غزة والمختفية آثارها منذ هجوم حماس الدموي صباح سبت 7 اكتوبر، على قائمة المختطفين لدى حماس ولكن تم اليوم الإعلان عن التوصل إلى هوية أحد الجثامين على أنه يعود لسيلفر، وفق النشر في موقع هيئة البث الرسمية كان الثلاثاء.
الوكالة اللبنانية: إسرائيل قصفت محيط الناقورة وعلما الشعب واللبونة خلال الليل
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، عن "ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإسرائيلي على طولكرم إلى 6"
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن ستة من نشطاء حركة حماس قتلوا خلال الليل في مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة طولكرم بالضفة الغربية. وقالت حماس إن "الستة جميعهم من مقاتليها. ويظهر في الفيديو انفجار عبوة ناسفة بالقرب من جرافة إسرائيلية مدرعة"
🚨سماع دوي صافرات الإنذار في التجمعات الحدودية لغزة جنوب إسرائيل
إعلام فلسطيني: غارة إسرائيلية استهدفت ألواح الطاقة الشمسية بالمستشفى المعمداني في غزة
منسقة أممية تقارن بين عدد قتلى غزة وأوكرانيا.. "الوضع كارثي"
قالت المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لين هاستينغز، إن الوضع في غزة "يتجاوز ما شهدناه من قبل، ليس في المنطقة فحسب وإنما في أي مكان في العالم تقريبا".
وقالت هاستينغز الاثنين في إفادة حول الوضع في غزة والضفة الغربية إن "الخراب والدمار الكارثيين اللذين حدثا في غزة يستعصي على الكلمات وصفهما". وتابعت قائلة "عدد القتلى في غزة خلال الأسابيع الخمسة الماضية يعادل تقريبا عدد الذين قتلوا في أوكرانيا خلال 18 شهرا، وعدد من قُتلوا في السودان خلال ستة أشهر من الحرب".
وذكرت هاستينغز أنه وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، فإن 55 في المئة من البنية التحتية لإمدادات المياه في القطاع بحاجة إلى إصلاح أو إعادة تأهيل، كما أن معدل استهلاك المياه في غزة يقل بنسبة 90 في المئة عن معدل الاستهلاك في فترة ما قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم.
وأكدت المنسقة الأممية على "ضرورة فتح المعابر أمام دخول البضائع التجارية إلى غزة، بهدف تعزيز وإكمال العمل الذي يقوم به العاملون في المجال الإنساني".
كشفت صحيفة لوفيغارو الفرنسية أن عددا من السفراء الفرنسيين في الشرق الأوسط وجهوا رسالة تعرب عن أسفهم لانحياز الرئيس إيمانويل ماكرون لإسرائيل.
وذكرت الصحيفة الفرنسية أن "مذكرة السفراء الفرنسيين المنتقدين لسياسة ماكرون تجاه حرب غزة تعد بمثابة تمرد دبلوماسي".
CNN: بلينكن بعث برسالة للعاملين في الخارجية الأميركية أقر فيها بوجود خلافات داخل وزارته حول طريقة تعامل واشنطن مع الحرب في غزة
بايدن يدعو إسرائيل الى "حماية" مستشفى الشفاء في غزة
دعا الرئيس الاميركي جو بايدن الاثنين اسرائيل الى "حماية" مستشفى الشفاء، الأكبر في قطاع غزة، في وقت تستمر المعارك العنيفة بين القوات الاسرائيلية ومقاتلي حماس حول هذا المجمع.
وقال بايدن للصحافيين في المكتب البيضوي حين سئل عما إذا كان اعرب عن قلقه لاسرائيل بالنسبة الى هذه القضية، "ينبغي حماية المستشفى".
وأضاف "آمل وأتوقع إجراءات أقلّ تدخلاً في ما يتعلق بالمستشفى".وأكّد على أنّه "على تواصل مع الإسرائيليين" حول هذا الموضوع.وأوضح أن اتفاقا "للافراج عن أسرى" لا يزال قيد التفاوض بمساعدة قطر.
تقرير: مقتل خمسة فلسطينيين في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية
أفاد وكالة فرانس برس فجر الايوم الثلاثاء، نقلا عن مدير مستشفى "ثابث ثابت"، "مقُتل خمسة فلسطينيين في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في مدينة طولكرم ومخيّمها بشمال الضفة الغربية"
وقال أمين خضر، مدير مستشفى "ثابث ثابت" إنّ القتلى الخمسة هم شبّان تتراوح أعمارهم بين 21 و29 عاماً وقد سقطوا خلال عملية نفّذها في مدينة طولكرم ومخيّم طولكرم للاجئين الفلسطينيين.
من جهته أفاد شهود عيان عن اشتباكات عنيفة دارت خلال العملية التي نفّذها الجيش الإسرائيلي لتوقيف شبّان فلسطينيين.
من جهته، أكّد الجيش الإسرائيلي لفرانس برس أنّ وحداته نفّذت بالفعل عملية عسكرية في هذه المنطقة، من دون أن يوضح هدف هذه العملية ولا حصيلتها.
إعلام إسرائيلي: ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 46 منذ بدء العملية البرية في غزة