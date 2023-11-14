التغطية متواصلة: مقتل جنديين إسرائيليين والجيش يكشف عن نفق داخل مسجد في غزة ويسيطر على مقر شرطة حماس

منسقة أممية تقارن بين عدد قتلى غزة وأوكرانيا.. "الوضع كارثي"

قالت المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لين هاستينغز، إن الوضع في غزة "يتجاوز ما شهدناه من قبل، ليس في المنطقة فحسب وإنما في أي مكان في العالم تقريبا".

Emmanuel DUNAND / AFP منسقة الشؤون الإنسانية في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UN OCHA) لين هاستينغز تتحدث خلال مؤتمر صحفي في مجمع الأمم المتحدة في مدينة غزة في 23 مايو 2021.

وقالت هاستينغز الاثنين في إفادة حول الوضع في غزة والضفة الغربية إن "الخراب والدمار الكارثيين اللذين حدثا في غزة يستعصي على الكلمات وصفهما". وتابعت قائلة "عدد القتلى في غزة خلال الأسابيع الخمسة الماضية يعادل تقريبا عدد الذين قتلوا في أوكرانيا خلال 18 شهرا، وعدد من قُتلوا في السودان خلال ستة أشهر من الحرب".

وذكرت هاستينغز أنه وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، فإن 55 في المئة من البنية التحتية لإمدادات المياه في القطاع بحاجة إلى إصلاح أو إعادة تأهيل، كما أن معدل استهلاك المياه في غزة يقل بنسبة 90 في المئة عن معدل الاستهلاك في فترة ما قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم.

وأكدت المنسقة الأممية على "ضرورة فتح المعابر أمام دخول البضائع التجارية إلى غزة، بهدف تعزيز وإكمال العمل الذي يقوم به العاملون في المجال الإنساني".