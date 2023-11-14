السلطات الإسرائيلية تعلن مقتل إحدى رائدات حركة "النساء تصنعن السلام" في هجوم 7 أكتوبر

"حزن وحداد كبيران نزلا علينا. قُتلت فيفيان سيلفر في منزلها في بئيري. اليوم فقط تم التعرف على جثتها. امرأة كلها تعاطف وإنسانية والتزام لا نهاية له وعميق ومستمر بالشراكة اليهودية العربية والسلام"

طيلة شهر كامل، وضعت السلطات الإسرائيلية فيفيان سيلفر احدى سكان بلدة بيئيري الحدودية المتاخمة للحدود مع قطاع غزة والمختفية آثارها منذ هجوم حماس الدموي صباح سبت 7 اكتوبر، على قائمة المختطفين لدى حماس ولكن تم اليوم الإعلان عن التوصل إلى هوية أحد الجثامين على أنه يعود لسيلفر، وفق النشر في موقع هيئة البث الرسمية كان الثلاثاء.

سيلفر التي قتلت في منزلها خلال هجوم حماس كانت تحمل الهوية الكندية وكانت من رائدات حركة "النساء تصنعن السلام" التي عملت من أجل شراكة يهودية عربية.

Courtesy by the family فيفيان سيلفر، قُتلت في منزلها في كيبوتس بيئيري يوم 7 اكتوبر 2023، احدى رائدات "النساء يصنعن السلام".

ونعت إحدى صديقات سيلفر عنات سارجوستي الفقيدة: "حزن وحداد كبيران نزلا علينا. قُتلت فيفيان سيلفر في منزلها في بئيري. اليوم فقط تم التعرف على جثتها. امرأة كلها تعاطف وإنسانية والتزام لا نهاية له وعميق ومستمر بالشراكة اليهودية العربية والسلام. نعم السلام."