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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل الجندية نوعا مرتسيانو 19 عاما المختطفة بيد حماس

i24NEWS

دقيقة 3
العريف نوعا مارتسيانو، اختطفتها حماس وأعلنت عن مقتلها جراء القصف الإسرائيلي على غزة وفق زعم الحركة
According to the Israeli copyright law 27Aالعريف نوعا مارتسيانو، اختطفتها حماس وأعلنت عن مقتلها جراء القصف الإسرائيلي على غزة وفق زعم الحركة

سمح الجيش الإسرائيلي بكشف هوية الجندية المختطفة التي قتلت في غزة خلال القصف الإسرائيلي وفق ادعاء حماس وهي العريف نوعا مرتسيانو، 19 سنة، عملت في الكتيبة 414 في الدفاع عن الحدود

سمح الجيش الإسرائيلي بنشر هوية الجندية المختطفة التي قتلت في غزة خلال القصف الإسرائيلي وفق ادعاء حماس وهي العريف نوعا مرتسيانو، 19 سنة، عملت في الكتيبة 414 في الدفاع عن الحدود.

وكانت حركة حماس قد نشرت أمس الإثنين شريطا يظهر الجندية تعرف عن نفسها لكن مع التعتيم على وجهها، وتطلب من السلطات الإسرائيلية التوقف عن القصف.

Video poster

وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا نعى من خلاله سقوط الجندية وقال "إن قلوبنا مع عائلة مرتسيانو، التي اختطفت ابنتها نوعا بوحشية من قبل منظمة حماس الإرهابية.

وسيواصل الجيش الإسرائيلي مع كافة الأجهزة المعنية بمرافقة عائلة مرتسيانو، وكذلك جميع عائلات المخطوفين والمفقودين.

وأكد البيان كذلك أنه "نعمل بكل الوسائل الاستخباراتية والعملياتية من أجل إعادة المختطفين والمفقودين إلى ديارهم".

وقد حضر ممثل عن الجيش الإسرائيلي إلى منزل العائلة وأبلغهم بنشر الفيديو.

يعتبر المسؤولون الإسرائيليون أن حماس تلجأ إلى استخدام "الإرهاب النفسي والتصرفات اللاإنسانية من خلال مقاطع الفيديو وصور المخطوفين، كما فعلت في الماضي.

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