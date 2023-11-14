يعمل الجيش الإسرائيلي على التواصل مع إدارة مستشفى الشفاء بغزة من أجل التنسيق لنقل حاضنات من المستشفيات في إسرائيل لصالح مستشفى الشفاء عطفا على عرض سابق بتقديم مساعدة إنسانية خلال حديث مع مدير المستشفى

يعمل الجيش الإسرائيلي على التواصل مع إدارة مستشفى الشفاء في غزة من أجل التنسيق لنقل حاضنات من أحد المستشفيات في إسرائيل لصالح مستشفى الشفاء، عطفا على عرض سابق من قبل الجيش الإسرائيلي لتقديم مساعدة إنسانية عبر مكالمة هاتفية مع مدير عام المستشفى في غزة.

ووفقا لبيان رسمي فإن الجيش الإسرائيلي يواظب على التزامه بالوفاء بمسؤولياته الأخلاقية والمهنية للتمييز بين المدنيين وحماس. وأكد الجيش الإسرائيلي استعداده للعمل مع أي طرف وساطة موثوق به لضمان نقل المحضنات.

IDF Spokesperson نقل حاضنات من مستشفى إسرائيلي إلى مستشفى الشفاء في غزة

وفي الوقت نفسه أعلن الجيش الإسرائيلي عن فتحه ممرا آمنا الثلاثاء لتشجيع السكان على النزوح جنوب وادي غزة للحماية من الأعمال القتالية.

تتواصل الحرب في قطاع غزة لليوم الـ 39 بين إسرائيل وحماس التي شنت هجوما مفاجئا على البلدات الجنوبية الإسرائيلية مخلفة 1200 قتيل وما يزيد عن 5000 مصاب و239 رهينة. وتسببت الحرب بنزوح نحو مليون من سكان شمال غزة باتجاه الجنوب واتخذ عدد كبير منهم من المستشفيات ملاذا في حين تظهر دلائل ومؤشرات على استخدام حماس تلك المنشآت لتسيير مهامها الحربية. وطالما اتهمت حماس من قبل إسرائيل باستخدامها السكان العزل دروعا بشرية.