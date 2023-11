مسؤول كبير في حزب الله يهدد: "هكذا سيكون ردنا على الولايات المتحدة بحال تدخلت في القتال"

قال صادق النابلسي أحد كبار المسؤولين في حزب الله اللبناني ردا على سؤال حول رد الحزب بحال قررت الولايات المتحدة دخول الحرب للذود عن إسرائيل إن "حزب الله ومعه المنظمات الفلسطينية والحوثيون سيشنون هجمات على القواعد الأمريكية في المنطقة وعلى حاملات طائراتها" مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تخشى المواجهة مع حزب الله.

ووفقا لصحيفة معريف، فإن تهديدات كبار المسؤولين في حزب الله لم تتوقف في الآونة الأخيرة، هذا عدا عن خطابات الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الذي أكد دخوله الحرب غداة هجوم حماس في 7 اكتوبر وأشعل وفق قوله الجبهة الشمالية لتخفيف الضغط عن قطاع غزة حيث أعلنت إسرائيل حربا لا هوادة فيها على حماس بوجهها السياسي والعسكري.