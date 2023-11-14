مسؤول كبير في حزب الله يهدد: "هكذا سيكون ردنا على الولايات المتحدة بحال تدخلت في القتال"

بحسب المسؤول في حزب الله اللبناني فإن "حزب الله ومعه المنظمات الفلسطينية والحوثيون سيشنون هجمات على القواعد الأمريكية في المنطقة وعلى حاملات طائراتها"

قال صادق النابلسي أحد كبار المسؤولين في حزب الله اللبناني ردا على سؤال حول رد الحزب بحال قررت الولايات المتحدة دخول الحرب للذود عن إسرائيل إن "حزب الله ومعه المنظمات الفلسطينية والحوثيون سيشنون هجمات على القواعد الأمريكية في المنطقة وعلى حاملات طائراتها" مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تخشى المواجهة مع حزب الله.

ووفقا لصحيفة معريف، فإن تهديدات كبار المسؤولين في حزب الله لم تتوقف في الآونة الأخيرة، هذا عدا عن خطابات الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الذي أكد دخوله الحرب غداة هجوم حماس في 7 اكتوبر وأشعل وفق قوله الجبهة الشمالية لتخفيف الضغط عن قطاع غزة حيث أعلنت إسرائيل حربا لا هوادة فيها على حماس بوجهها السياسي والعسكري.

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وبدوره أظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن دعمه القوي والواضح لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها من خلال زيارة تاريخية خاطفة للمنطقة أتبعها بإشارات قوية لدعم إسرائيل عبر استدعاء حاملات الطائرات عدا عن الميزانيات والعتاد الحربي إضافة الى استخدام حق النقض في مجلس الأمن لمنع أي قرار لوقف الحرب من شأنه أن يلعب لصالح حماس.

وفي حديث لصحيفة "التايمز" البريطانية قال القائد الميداني في الحزب "إذا شعرنا أن هناك احتمالا ولو بنسبة 50 بالمائة لاحتمال انهيار حماس تماما، فسنخوض حربا ضد إسرائيل".

IDF Spokesperson قوات الجيش الإسرائيلي في غزة

وحذر بايدن من جهته أطرافا بعينها من توسيع رقعة الصراع عبر الانخراط في الحرب ضد إسرائيل فيما هي منشغلة بحربها ضد حماس في قطاع غزة.

وفي خطوة غير مسبوقة، دخل العنصر الحوثي على المشهد كمصدر تهديد لإسرائيل حين أطلق صواريخ باتجاه مدينة ايلات أكثر من مرة منذ بداية الحرب في قطاع غزة. وفي الوقت نفسه اتسم المشهد بمحاولات من قبل جماعات مسلحة لإطلاق مسيرات هجومية على قواعد أمريكية في سوريا والعراق وهو ما استتبع برد أمريكي وتحذير أطلقه وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن.