الجيش الإسرائيلي يكشف المزيد من أسلحة حماس خلال هجوم 7 أكتوبر

وكشف الجيش الإسرائيلي عن كمية جديدة من الأسلحة استحوذ عليها من مسلحي حماس الذين نفذوا هجوم 7 أكتوبر الدموي

تحت قبة خيمة داخل إحدى قواعد الجيش الإسرائيلي، وسط البلاد، وضع الجيش عينة من ترسانة القوة النارية، الواسعة حجمًا والمتطورة نوعًا، لدى حركة حماس.

وذلك ضمن معرض للصحافة الأجنبية، لأسلحة تسلل بها مسلحو الحركة الفلسطينية الإسلامية، في السابع من تشرين الأول أكتوبر. وكانت سببًا للحرب الدائرة في قطاع غزة. منها ما تركوه في إسرائيل قبل انسحابهم، ومنها... ما ضُبط على جثامين من قُتلوا، في الاشتباكات.

وقال المقدم عيدان شارون كتلر،نائب قائد وحدة جمع الغنائم، وهو يحمل إطارًا يدوي الصنع، ممتلئ بالمتفجرات، هو جزء من المعروض:" صنع هذا خصيصًا لأعمدة السياج الحدودي. يمكن فتحه وإغلاقه بسهولة، ليحيط بعامود السياج من كل جانب. يتم إيصاله بالصاعق وعند تفجيره، سيهوي العامود، ليتسنى لعناصر حماس اقتحام الحدود، وهم في طريقهم إلى كيبوتسات الغلاف". وعندما سُئل حول كيفية أخذ عناصر حماس قياسات أعمدة السياج الحدودي بدقة، قال:" تحت غطاء مظاهرات وأنشطة مدنية أخرى. اقتربوا من السياج وأخذوا القياسات".

الصناعة المحلية، تشكّل ثمانين في المئة، من أسلحة حماس، أما العشرون المتبقّية، فهي صناعة روسية من الحقبة السوفييتية، أو كورية شمالية، مصرية وإيرانية! الأسلحة الروسية والكورية الشمالية والمصرية، تسرّبت لحماس، عبر طرف ثالث أو لربما رابع، ويمكن تفكيكها وإخفاء أجزاء منها، في شحنات المواد الغذائية والمساعدات.

لكن حماس، تصنّع منها نسخًا مُقلّدةً داخل القطاع- من قذائف مضادة للأفراد والمدرّعات، وحتى العبوات الناسفة. وأضاف كتلر بجانب حقيبة مُعدّات طبيّة تسلل بها مسلحو حماس إلى الغلاف:" داخل الحقيبة، هناك قائمة بالمعدات الطبية، التي تحتويه كل حقيبة. وهي معدّة لمنح المصابينِ من ' حماس، بمواصلة القتال. الكميات الكبيرة من هذه المعدّات، كان هدفها تمكين حماس، من مواصلة القتال داخل أراضي إسرائيل، لفترة زمنية طويلة".

كم هائل من الأسلحة، يظهر حجم الموارد الفكرية والمالية، التي استثمرتها حماس في العمل العسكري، طوال سنوات حكمها في القطاع. ولكنها تُظهر أيضًا، حجم الصعوبات والمخاطر، التي تواجه القوات الإسرائيلية الآن، أثناء تقدّمها البري البطيء، في غزة. هذا المزيج من الأسلحة، يمكن أن يُعقّد مهمة حتى أكثر الجيوش تطورًا في العالم، عندما تقاتل في المناطق الحضرية.