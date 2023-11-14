"قضية إعادة المخطوفين الإسرائيليين": رئيس الشاباك في مصر وبايدن يعتقد أن هذا سيحدث

رئيس الشاباك يقوم في زيارة الى مصر في إطار المباحثات لاستعادة المختطفين الإسرائيليين لدى حماس

تطرق الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطابه اليوم في واشنطن الى موضوع المختطفين في قطاع غزة وحمل معه رسالة من الأمل. وقال بايدن أنه منخرط شخصيا في القضية ويتحدث مع الأطراف المعنية وصرح "أعتقد أن هذا سيحدث". ورفض الرئيس الإجابة على السؤال بخصوص الاقتراب من اتفاق بين إسرائيل وحماس بموضوع المختطفين. وفي غضون ذلك، رئيس الشاباك رونين بار وصل الى مصر في إطار المناقشات لإطلاق سراح المختطفين واجتمع مع رئيس المخابرات المصرية.

من جانبه رد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على بايدن وقال :"قلبك كل الوقت مع المختطفين وعائلاتهم، منذ بداية الحرب ونحن نعمل بشكل متواصل للإفراج عن مختطفينا. بما يشمل تفعيل ضغوطات متزايدة منذ بداية الحملة البرية. إذا كان هناك شيء ملموس للتبليغ عنه- سنقوم بذلك".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أمس أن بايدن رفض مقترحات لتوجيه ضربات عدوانية ضد الحرس الثوري الإيراني. يحدث هذا رغم زيادة كبيرة في عدد الهجمات ضد القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط. وبحسب التقرير، رفض الرئيس بايدن مقترحات البنتاغون خوفا من توسيع الصراع مع إيران.