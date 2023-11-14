وزير الأمن الإسرائيلي: "نسيطر على شمال قطاع غزة، ملتزمون بإعادة المخطوفين"

كما بعث وزير الأمن الإسرائيلي رسالة الى حزب الله أكد خلالها على جهوزية إسرائيل لأي تطور

أدلى وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت في تصريحات مساء اليوم وقال :"نحن في المرحلة الثانية من الحرب. منذ أسبوعين نعمل مع قوات كثيرة في غزة. لقد اخترقنا الخطوط الدفاعية والتحصينات من الشمال والجنوب. الحديث يدور عن حزام واسع من التحصينات، بعضها قوق الأرض وبعضها تحت الأرض، فقد حماس في شمال قطاع غزة السيطرة، ونحن نسيطر على الجزء الأوسط العلوي والمركزي لقطاع غزة وخاصة مدينة غزة ".

وبعث غالانت رسالة إلى حزب الله وقال:"أمن سكان الشمال بالضبط مثل أمن سكان الجنوب. نحن جاهزون أيضا في المنطقة الشمالية ونعرف كيف نتعامل مع كل تهديد". وحول قضية المخطوفين قال:"أنا اجتمع مع العائلات وأسمع عن المختطفين. القصص تفطر القلب، لا يوجد لدينا حق أخلاقي لوقف القتال بدون إعادتهم".

ويشار الى أن غالانت اجتمع مع رؤساء السلطات المحلية في غلاف غزة وقال لهم إنه يجب عليهم الاستعداد الى عام من الحرب وقال وزير الأمن :"سكان سديروت لن يعودوا الى بيوتهم ما دامت بيت حانون واقفة". حاليا، يقدر الجيش الاسرائيلي ان احتلال مدينة غزة حصل بصورة أبكر من المتوقع.