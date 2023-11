التغطية متواصلة: الجيش الإسرائيلي يعمل داخل مستشفى الشفاء في غزة، أسفر عن مقتل جنديين آخرين

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يدعو الفلسطينيين باللغة العربية إلى الإخلاء إلى جنوب غزة: "لا تخضعوا لإملاءات حماس"

أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، المقدم أفيخاي أدرعي، نداءً للسكان الفلسطينيين في شمال قطاع غزة للإخلاء إلى الجنوب ضمن ممر إنساني بين الساعة 10:00 والساعة 16:00. "لا تخضعوا لإملاءات حماس. لقد مر مئات الآلاف من سكان شمال قطاع غزة جنوبًا عبر الممر الإنساني في الأيام الأخيرة، سيرًا على الأقدام أو في السيارات. من فضلكم، من أجل سلامتكم، انضموا إلى أولئك الذين صنعوا هذا القرار".