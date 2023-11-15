التغطية متواصلة: الجيش الإسرائيلي يعمل داخل مستشفى الشفاء في غزة، أسفر عن مقتل جنديين آخرين

قتلت حماس أكثر من 1200 شخص، ولا يزال 239 محتجزا كرهائن في غزة، وسقط 368 جنديا في القتال منذ بداية الحرب.

لليوم الـ 40 من الحرب تواصل القوات الإسرائيلية توسيع عمليتها البرية في قطاع غزة وتعمل داخل مستشفى الشفاء لتقديم حضانات ومساعدات طبية للأطفال، حيث أوضح الجيشأن قواته كانت تعمل فقط في "جزء معين" من المنشأة بناءً على "معلومات استخباراتية. وسبقت العملية محاولة لإجلاء المدنيين المرضى من المستشفى عبر ممر آمنه الجنود.

وفي السياق أعلن الجيش عن مقتل جنديين جديدين هما النقيب الاحتياط عمري يوسف دافيد (27 عاما) والنقيب يديديا آشر ليف (26 عاما)، وعلى الحدود الشمالية، يواصل الجيش ضرباته ضد خلايا حزب الله ، ردا على هجمات متعددة على الأراضي الإسرائيل من الأراضي اللبنانية.

وعلى الصعيد الدولي، تحدث بنيامين نتنياهو وجو بايدن بشكل مطول عن الجهود المبذولة لتحرير الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة.