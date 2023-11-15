التغطية متواصلة: الجيش الإسرائيلي يعمل داخل مستشفى الشفاء في غزة، أسفر عن مقتل جنديين آخرين
قتلت حماس أكثر من 1200 شخص، ولا يزال 239 محتجزا كرهائن في غزة، وسقط 368 جنديا في القتال منذ بداية الحرب.
لليوم الـ 40 من الحرب تواصل القوات الإسرائيلية توسيع عمليتها البرية في قطاع غزة وتعمل داخل مستشفى الشفاء لتقديم حضانات ومساعدات طبية للأطفال، حيث أوضح الجيشأن قواته كانت تعمل فقط في "جزء معين" من المنشأة بناءً على "معلومات استخباراتية. وسبقت العملية محاولة لإجلاء المدنيين المرضى من المستشفى عبر ممر آمنه الجنود.
وفي السياق أعلن الجيش عن مقتل جنديين جديدين هما النقيب الاحتياط عمري يوسف دافيد (27 عاما) والنقيب يديديا آشر ليف (26 عاما)، وعلى الحدود الشمالية، يواصل الجيش ضرباته ضد خلايا حزب الله ، ردا على هجمات متعددة على الأراضي الإسرائيل من الأراضي اللبنانية.
وعلى الصعيد الدولي، تحدث بنيامين نتنياهو وجو بايدن بشكل مطول عن الجهود المبذولة لتحرير الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة.
مقتل 5 مسلحين قرب مستشفى الشفاء والعثور على أسلحة بداخله
"خلال الساعتين الأخيرتين من العملية التي قام بها الجيش الإسرائيلي في مستشفى الشفاء في غزة، تم العثور على بنية تحتية وأسلحة في المجمع. ولم تحدث حتى الآن أي مواجهة داخل المركز الطبي مع جرحى أو مرضى، ولكن قُتل خمسة مسلحين في عدة اشتباكات مواجهات بالقرب من المستشفى.
واشنطن بوست: قرب توصل إسرائيل وحماس إلى اتفاق بشأن محتجزين
كشفت صحيفة واشنطن بوست الأميركية عن اقتراب إسرائيل وحماس من التوصل إلى صفقة يتم بموجبها الإفراجُ عن محتجزين إسرائيليين لدى الحركة مقابل هدنة.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يدعو الفلسطينيين باللغة العربية إلى الإخلاء إلى جنوب غزة: "لا تخضعوا لإملاءات حماس"
أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، المقدم أفيخاي أدرعي، نداءً للسكان الفلسطينيين في شمال قطاع غزة للإخلاء إلى الجنوب ضمن ممر إنساني بين الساعة 10:00 والساعة 16:00. "لا تخضعوا لإملاءات حماس. لقد مر مئات الآلاف من سكان شمال قطاع غزة جنوبًا عبر الممر الإنساني في الأيام الأخيرة، سيرًا على الأقدام أو في السيارات. من فضلكم، من أجل سلامتكم، انضموا إلى أولئك الذين صنعوا هذا القرار".
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وأضاف "لقد فقدت حماس السيطرة على المنطقة الشمالية من قطاع غزة وتحاول أن تفعل كل ما في وسعها لمنعكم من التحرك جنوبا وحماية أنفسكم"
غالانت للمبعوث الأمريكي إلى إسرائيل: سنواصل العمل في غزة حتى يتم القضاء على حماس وعودة المختطفين
التقى وزير الأمن يوآف غالانت صباح اليوم مع مبعوث الأمريكية إلى الشرق الأوسط بريت ماكغورك في مكتبه في كيريا بتل أبيب.
واستعرض غالانت أمام ماكغورك آخر التطورات في العملية البرية في غزة، وشدد على التعقيد الناجم عن استخدام حماس للمستشفيات والمدارس والمساجد كقواعد إرهابية،
وأكد غالانت أن "العملية في غزة لن تتوقف حتى تكتمل المهمة - القضاء على حماس وعودة المختطفين"
الجيش الإسرائيلي يعلن أنه لم يكن هناك أي احتكاك بين الجنود والأطباء والمرضى وزوار مستشفى الشفاء
السلطات الإسرائيلية تعمل على هدم منزل منفذ عملية إطلاق النار في نفي يعقوب في إسرائيل
يتواجد المئات من عناصر الشرطة الإسرائيلي في منطقة القدس وجنود حرس الحدود وقوات الجيش الإسرائيلي في حي رأس العامود في القدس الشرقية على هدم خيري علقم منفذ هجوم إطلاق النار في حي نفي يعقوب في القدس والذي ادى الى مقتل سبعة إسرائيليين
الأردن يدين "اقتحام إسرائيل لمستشفى الشفاء في غزة" ويعتبره انتهاكا للقانون الدولي الإنساني
الجيش الاسرائيلي يدخل مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة
دخل الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مجمع الشفاء الطبي، أكبر مستشفيات قطاع غزة، حيث لا يزال أكثر من ألفي شخص عالقين، بعد معارك عنيفة في محيط المنشأة التي تتهم الدولة العبرية حماس باستخدامها لأغراض عسكرية، وهو ما تنفيه الحركة.
وأكد مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون فجرا دخول المستشفى الواقع في مدينة غزة بشمال القطاع، والذي دارت في محيطه منذ أيام معركة عنيفة تخللها تعرضه لقصف من الجيش الاسرائيلي المتقدم معززا بالدبابات.
ومن جهته أكد وكيل وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس في غزة يوسف أبو الريش لوكالة فرانس برس رؤية الدبابات خارج المجمع، مؤكدا دخول "عشرات الجنود" الى مبنيي الطوارئ والاستقبال.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنّ وحداته "تنفّذ عملية دقيقة ومحدّدة الهدف ضدّ حماس في منطقة محدّدة في مستشفى الشفاء، وذلك بناء على معلومات استخباراتية وضرورات عملياتية".
إذاعة الجيش الإسرائيلي: لا يوجد ما يشير إلى وجود الرهائن داخل مستشفى الشفاء وعمليات المسح مستمرة
اكتشاف بنية تحتية وأسلحة في مستشفى الشفاء
اضطر الجنود الإسرائيليون إلى مواجهة عدد من المسلحين قبل دخول مستشفى الشفاء، حيث تمت تصفية ما لا يقل عن خمسة من أعضاء حماس.
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الجيش الإسرائيلي يعلن تقديم حضانات ومساعدات طبية للأطفال في مستشفى الشفاء بغزة
عشرات الآلاف يتظاهرون دعما لإسرائيل في واشنطن
نزل عشرات آلاف الأشخاص إلى شوارع واشنطن، أمس الثلاثاء، للمشاركة في تظاهرة دعما لإسرائيل واحتجاجا على معاداة السامية، وذلك ردا على أسابيع من التظاهرات المناصرة للفلسطينيين في الولايات المتحدة المنقسمة إزاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وألقى أعضاء كبار في الكونغرس كلمات أمام الحشود التي تجمعت في ساحة ناشونال مول قرب مبنى الكابيتول.
ورفع عدد كبير من المتظاهرين لافتات تطالب حركة حماس بالإفراج عن الرهائن الذين احتجزتهم الحركة الفلسطينية خلال هجومها على الدولة العبرية في 7 تشرين الأول/أكتوبر، والذي أسفر بحسب السلطات الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 1200 شخص معظمهم مدنيون.
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