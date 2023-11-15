الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل النقيب عمري يوسف والنقيب يديديا آشر خلال المعارك في غزة

بعد الاعلان عن مقتل الجنديين الإسرائيليين في غزة، يرتفع عدد قتلى الجيش الاسرائيلي خلال الحرب الى 328 جنديا

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم مقتل جنديين في المعارك شمالي قطاع غزة وهما:النقيب احتياط عمري يوسف دافيد (27 عاما) من كرمئيل، نائب قائد السرية في الكتيبة 9217 للوحدة 12، والنقيب يديديا اشر ليف (26 عاما) من مستوطنة تال مناشيه في الضفة الغربية، نائب قائد سرية في كتيبة شاكيد في وحدة جبعاتي.

وبعد مقتلهما ارتفعت عدد القتلى من الجنود الإسرائيليين خلال الحرب الى 328 جنديا قضوا خلال الحرب التي بدأت بعد هجوم حماس الدموي في 7 أكتوبر، كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة أربعة مقاتلين آخرين بصورة خطيرة في المعارك شمال قطاع غزة، ضابط ومقاتل في وحدة هناحل، مقاتل في جبعاتي وضابط في مدرسة الهندسة العسكرية.

ودفن الليلة الماضية الجنديين الإسرائيليين الذين سقطا في المعارك خلال اليوم الأخير في غزة، الرقيب أول أور راز ابو العافية، والرقيب أول روعي ماروم، الذي كان قائد صف في مدرسة عسكرية.

كما سمح الجيش الإسرائيلي بالنشر أمس بأن العريف نوعا مارسيانو، البالغة من العمر 19 عاما من موديعين لم تعد على قيد الحياة، جاء ذلك بعد أن نشرت حماس فيديو ظهرت فيه نوعا بعد وفاتها. ونشر الجيش الإسرائيلي بيان في إثر النشر ذكر فيه إن :"قلوبنا مع عائلة مارسيانو، ابنتهم نوعا اختطفت بوحشية من قبل منظمة حماس الارهابية، ووصل مندوب الى منزل العائلة وأبلغهم عن نشر الفيديو".