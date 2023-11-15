حماس توافق على صفقة قطرية للإفراج عن 50 رهينة مقابل هدنة 3 أيام وإسرائيل تتريّث

سيتعين على حماس بإطار الصفقة تسليم قائمة بأسماء جميع الرهائن الذين تحتجزهم والذين ما زالوا على قيد الحياة في حين تنتظر الإفراج عن أسيرات وقاصرات في السجون الإسرائيلية

جاء في تقرير لرويترز الأربعاء أن القطريين يواصلون جهودهم لبلورة اتفاق يسمح بإطلاق سراح 50 رهينة إسرائيلية مقابل هدنة لـ 3 أيام، نقلا عن مصدر مطلع على تفاصيل المفاوضات. وفي حين تم الكشف عن موافقة حماس، لا تزال إسرائيل تتردد عن الموافقة على تفاصيل الصفقة تماشيا مع قرارها المعلن منذ بداية الحرب، بعدم الخوض في أي وقف لإطلاق النار قبل الإفراج عن جميع الرهائن.

وتشير الوكالة إلى أن حماس وافقت على الخطوط العريضة للصفقة، لكن إسرائيل لم توافق عليها بعد، وما زالت المفاوضات بشأن التفاصيل مستمرة. وشددت الوكالة على أنه ليس من الواضح عدد النساء والقاصرين الذين ستطلق إسرائيل سراحهم من السجون بإطار الصفقة المقترحة.

ويذكر التقرير أيضًا أنه كجزء من الصفقة، سيتعين على حماس تسليم قائمة كاملة بأسماء جميع الرهائن الذين تحتجزهم والذين ما زالوا على قيد الحياة. وأضاف المصدر أن إطلاق سراح جميع المختطفين ليس على جدول الأعمال في الوقت الحالي.

ويشير التقرير أيضا إلى أن حماس قد تكون غير قادرة حاليا في أعقاب القصف المتواصل وانعدام الاتصالات على إعداد قائمة مفصلة بأسماء المخطوفين على ضوء إمساك أكثر من جهة فلسطينية بعدد من المختطفين، زد على ذلك صعوبة تجميع الرهائن كافة في مكان واحد دون أن يسود هناك وقف لإطلاق النار.

وبحسب واينت فإن عضو الحكومة المصغرة الوزير بيني غانتس كان قد تحدث عن إمكانية هدنة في القتال بغرض إعادة المخطوفين لكنه أوضح أن "هدنة كهذه لا تعني وقف القتال تماما ومع ذلك تستمر مساعينا لإعادة أبنائنا وبناتنا إلى ديارهم".

يأتي الحديث عن صفقة لإطلاق سراح الرهائن في ظل مطالب أهالي المخطوفين باستعادة أبنائهم كأولوية عليا على رأس أولويات الحرب وقد انطلقت مسيرة الثلاثاء من وسط تل أبيب باتجاه منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس. وتتضافر هذه المطالب مع عرض أعلنه أبو عبيدة حول استعداد كتائب عز الدين القسام تسليم 70 رهينة من النساء والأولاد مقابل وقف إطلاق النار لمدة 5 أيام وهو ما أثار خشية إسرائيلية بأن تسعف هذه الوقفة حماس بحيث يستعيد تنظيم صفوفه لخوض الحرب من جديد بفاعلية أكبر.

كما يخشى المسؤولون في إسرائيل أن تتمكن حماس من زعزعة شرعية استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية بحال استغلت تلك الهدنة للكشف أمام وسائل الإعلام عن حجم الدمار في قطاع غزة ولا سيما الذي طال المنشآت الميدانية حيث تؤيد تقارير مخابراتية أمريكية تأكيدات إسرائيلية باستغلال حماس المستشفيات والمدارس لبناء قواعدها الحربية واستخدام المدنيين دروعا بشرية.