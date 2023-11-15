وثيقة: الولايات المتحدة تزود إسرائيل بآلاف الصواريخ الموجهة بالليزر والقنابل الخارقة للتحصينات

رفض متحدث باسم البنتاغون التعليق على التفاصيل، لكن وزارة الدفاع الأمريكية ذكرت أنها "تستخدم عدة طرق لضمان حصول إسرائيل على الوسائل للدفاع عن نفسها"

قال مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية إن توريد الأسلحة إلى إسرائيل يتواصل بوتيرة يومية منذ بدء الحرب في قطاع غزة وفقا لتقرير نشرته شبكة بلومبرغ حيث جاء أن البنتاغون يحوّل مساعدات عسكرية لإسرائيل وفق الطلب، إلى جانب تزويد إسرائيل بصواريخ اعتراضية وقنابل ذكية على أساس ثابت، على ما جاء في واينت الأربعاء.

وتشير وثيقة معنونة بـ "طلبات مسؤول إسرائيلي كبير" إلى قائمة بالطلبات تشمل 200 صاروخ موجه بالليزر لطائرات الأباتشي ونحو 57 ألف قذيفة بقطر 155 ملم، هذا فضلا عن 36 ألف قذيفة بقطر 30 ملم، و1800 قنبلة خارقة للتحصينات من طراز M-141 وما لا يقل عن 3500 جهاز رؤية ليلية، وتشمل القائمة أيضًا بنادق هجومية من طراز M4A1، وقذائف هاون عيار 120 ملم، وعشرات الآليات العسكرية.

ورفض متحدث باسم البنتاغون التعليق على التفاصيل، لكن وزارة الدفاع الأمريكية ذكرت أنها "تستخدم عدة طرق لضمان حصول إسرائيل على الوسائل للدفاع عن نفسها".

ورجح مايكل آيزنشتات، مدير البرامج العسكرية والأمنية في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أن يكون الجيش الإسرائيلي يستخدم مروحيات الأباتشي لدعم الجنود لدى التحامهم في مواجهات صفرية مع أعضاء حماس".