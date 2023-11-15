خامنئي يبلغ رئيس المكتب السياسي لحماس: "لن نحارب إسرائيل بالنيابة عنكم"

وزُعم أيضا أن خامنئي طلب من هنية أن يهتم بإسكات الأصوات داخل حماس التي تدعو إيران وحزب الله إلى الانضمام بقوة إلى الحرب ضد إسرائيل

بالرغم من وقوف إيران العلني إلى جانب حماس، كشف تقرير لرويترز، الأربعاء عن قرار طهران النأي بنفسها عن خوض حرب ضد إسرائيل باسم حماس التي تخوض حربا أشعلت شرارتها بهجوم على بلدات غلاف غزة أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي وما يزيد عن 5 آلاف مصاب فضلا عن اختطاف 239 رهينة في حصيلة كارثية غير مسبوقة على مستوى الدولة منذ إقامتها.

ووفقا للتقرير فقد قال الزعيم الروحي الإيراني علي خامنئي لرئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية إن بلاده لن تخوض حربا ضد إسرائيل بالنيابة عن حماس، وذلك خلال لقاء جمع الرجلين بمطلع شهر تشرين الثاني نوفمبر الجاري عقب هجوم حماس المفاجئ على إسرائيل صباح 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.

ووفقا لمسؤولين إيرانيين فإن موقف خامنئي نابع عن عدم قيام حماس بإبلاغ طهران بنيتها تنفيذ هجوم على إسرائيل.

ومع ذلك، أكد خامنئي لهنية أن إيران ستواصل التعبير عن دعمها السياسي للمنظمة لكنها "لن تتدخل بشكل مباشر في الحرب". وزُعم أيضا أن خامنئي طلب من هنية أن يهتم بإسكات الأصوات داخل حماس التي تدعو إيران وحزب الله إلى الانضمام بقوة إلى الحملة ضد إسرائيل.

وفي الوقت نفسه، جاء في تقرير لـ CNN أنه تم العثور على وثيقة خلفها وراءهم مسلحو حماس في بلدات غلاف غزة، تظهر مدى انخراط طهران في مد يد العون العسكري لحماس وجهودها لتدريب عناصر حماس على تصنيع الأسلحة وتطويرها بشكل مستقل.

كما ورد في الوثيقة نفسها، طلب من قائد قوة حماس للحصول على منحة دراسية لسبعة من رجاله لدراسة مهن في طهران تتصل مباشرة بتحسين قدرات التنظيم القتالية.