الجيش الإسرائيلي يحوّل برلمان حماس في مدينة غزة إلى أنقاض

قامت القوات الإسرائيلية يتقدمها لواء المدرعات السابع ولواء المشاة جولاني بتفجير مبنى البرلمان التابع لحركة حماس في مدينة غزة، بعد أيام من سيطرة القوات على الموقع. وفي خطوة رمزية تحمل أكثر من رسالة التقطت القوات الإسرائيلية صورة لها داخل برلمان حماس وانتشرت على نطاق واسع.

يعتبر تقويض المبنى بعد الاستيلاء عليه بمثابة خطوة استراتيجية تهدف إلى منع أي استخدام محتمل أو رمزي للمبنى من قبل مسلحي حماس. وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة الانفجار، يوضح مدى قوة العملية.

ويمثل الهدم خطوة حاسمة في الصراع المستمر، حيث يتخذ الجيش الإسرائيلي إجراءات لتعطيل وتفكيك البنية التحتية الرئيسية المرتبطة بحماس في مدينة غزة.