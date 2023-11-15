الجيش الإسرائيلي يحوّل برلمان حماس في مدينة غزة إلى أنقاض

يمثل هدم برلمان حماس خطوة حاسمة في الصراع المستمر، حيث يتخذ الجيش الإسرائيلي إجراءات لتعطيل وتفكيك البنية التحتية الرئيسية المرتبطة بحماس في مدينة غزة

قامت القوات الإسرائيلية يتقدمها لواء المدرعات السابع ولواء المشاة جولاني بتفجير مبنى البرلمان التابع لحركة حماس في مدينة غزة، بعد أيام من سيطرة القوات على الموقع. وفي خطوة رمزية تحمل أكثر من رسالة التقطت القوات الإسرائيلية صورة لها داخل برلمان حماس وانتشرت على نطاق واسع.

يعتبر تقويض المبنى بعد الاستيلاء عليه بمثابة خطوة استراتيجية تهدف إلى منع أي استخدام محتمل أو رمزي للمبنى من قبل مسلحي حماس. وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة الانفجار، يوضح مدى قوة العملية.

27A جنود جولاني في الجيش الإسرائيلي داخل برلمان حماس في غزة، مع أعلام إسرائيل 13.11.2023

ويمثل الهدم خطوة حاسمة في الصراع المستمر، حيث يتخذ الجيش الإسرائيلي إجراءات لتعطيل وتفكيك البنية التحتية الرئيسية المرتبطة بحماس في مدينة غزة.

https://twitter.com/i/web/status/1724790025496522910 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وقال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت في بيان "لقد فقدت حماس السيطرة على غزة - الإرهابيون يفرون جنوبا والمدنيون ينهبون قواعد حماس".

وتابع غالانت: "لا توجد قوة لدى حماس قادرة على إيقاف الجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي يتقدم باتجاه كل نقطة. لقد فقدت منظمة حماس السيطرة على غزة، والإرهابيون يفرون جنوبا، والمدنيون ينهبون قواعد حماس، وليس لديهم ثقة في حكومة حماس".