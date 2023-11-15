نتنياهو: "لا يوجد مكان في غزة لن نصل إليه ولا يوجد مأوى لقتلة حماس"

أشار نتنياهو إلى التحديات التي كانت محل شك في البداية ولكن تم التغلب عليها في نهاية المطاف. وأكد رئيس الوزراء أنه "لا يوجد مكان في غزة لن نصل إليه. لا يوجد مخبأ ولا ملجأ ولا ملاذ لقتلة حماس"

أعرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأربعاء، عن ثقته الثابتة في قدرات المقاتلين خلال زيارة إلى القاعدة العسكرية الرئيسية لواء الإنقاذ والتدريب في زيكيم، ونقل رسالة حازمة إلى حماس في غزة.

أثناء تواجده، اطلع نتنياهو عن قرب على تفاصيل المعركة البطولية التي اندلعت يوم 7 أكتوبر في قاعدة زيكيم، حيث شارك لواء الإنقاذ والتدريب في ساحات متعددة بالتنسيق بين أفراده.

وتبادل العقيد إلعاد أدري والمقدم دان هاروش، إلى جانب الرجال والنساء المنضوين في اللواء، قصص الشجاعة، بما في ذلك التضحيات التي قدمها سبعة من المقاتلين الذين سقطوا.

وأشاد رئيس الوزراء نتنياهو بالأداء المتميز للمقاتلين في مواجهة الخطر، مستشهدا بحالات محددة من الشجاعة. وشدد على روح المقاتلين الإسرائيليين ليس فقط في معارك التصدي ولكن أيضًا في الهجمات البرية داخل غزة.

Kobi Gideon /L.A.M PM Netanyahu visiting IDF fighters

وبالنظر إلى التقدم المحرز في الصراع المستمر، أشار نتنياهو إلى التحديات التي كانت محل شك في البداية ولكن تم التغلب عليها في نهاية المطاف. وأكد رئيس الوزراء أنه "لا يوجد مكان في غزة لن نصل إليه. لا يوجد مخبأ ولا ملجأ ولا ملاذ لقتلة حماس".

وفي معرض حديثه عن صمود الروح الإسرائيلية، أشاد نتنياهو بالاختراقات التي حققها الجيش في غزة، معريا عدم صحة الشكوك السابقة.

وأضاف رئيس الوزراء: "لقد حققنا الاختراق. وصلنا إلى مشارف مدينة غزة. ودخلنا الشفاء. وبهذه الروح، نقول شيئًا بسيطًا – سنقضي على حماس ونعيد المختطفين خاصتنا؛ هاتان مهمتان مقدستان".

Kobi Gideon /L.A.M رئيس الوزراء نتنياهو مع مقاتلي الجيش الإسرائيلي في قاعدة زيكيم

وشارك نتنياهو أمر حديثه مع الرئيس بايدن في الليلة السابقة، وأكد من جديد التزامه بالقضاء على حماس وتحقيق النصر الكامل، إلى جانب العودة الآمنة للمختطفين.