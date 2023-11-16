تغطية متواصلة| استمرار المعارك في شمال قطاع غزة وسقوط ضابط ومقاتل وبايدن متفائل نسبيا بالنسبة لصفقة الإفراج عن الرهائن

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الخميس مقتل النقيب آساف ميستر (22 عاما) من كيبوتس باحان وكفير يتسحاك فرانكو (22 عاما) من القدس، وكلاهما من اللواء 401، سقطا خلال القتال في شمال قطاع غزة.

تتواصل المعارك في شمال قطاع غزة على خلفية دخول الجيش الإسرائيلي مستشفى الشفاء في غزة والعثور على مقر عمليات لحماس وأسلحة ومعدات تكنولوجية وقد أعلن الرئيس بايدن على إثرها أن مثل هذه الأعمال هي جرائم حرب موضحا أن الحرب في القطاع ستنتهي حالما يفقد حماس القدرة على ارتكاب الفظائع ضد إسرائيل. كما قال بايدن أنه متفائل بالنسبة لصفقة يتم بموجبها إطلاق سراح بعض الرهائن مفيدا أنه يطلع بنفسه يوميا نحو خمس مرات على التطورات بهذا الملف ليرى ماذا بوسعه أن يقدم بهذا الشأن.

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الخميس مقتل النقيب آساف ميستر (22 عاما) من كيبوتس باحان وكفير يتسحاك فرانكو (22 عاما) من القدس، وكلاهما من اللواء 401، سقطا خلال القتال في شمال قطاع غزة. كان ميستر قائد فصيلة في الكتيبة 601 وكان فرانكو قائد فصيلة في الكتيبة 52. كما أفادت التقارير بإصابة ضابط احتياط من الكتيبة 9217 بجروح خطيرة خلال معارك بشمال قطاع غزة، إضافة إلى إصابة مقاتل احتياط من اللواء الجنوبي بجروح خطيرة خلال نشاط عملياتي في منطقة الغلاف.

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