تغطية متواصلة| استمرار المعارك في شمال قطاع غزة وسقوط ضابط ومقاتل وبايدن متفائل نسبيا بالنسبة لصفقة الإفراج عن الرهائن

في 7 أكتوبر/تشرين الأول، تلقت هاداس كالديرون خبر مقتل والدتها وابنة أختها. بالإضافة إلى اختطاف ابنها وابنتها ووالدهما، زوجها السابق، إلى غزة. هاداس تنادي بضرورة إطلاق سراح كل الرهائن دون تفويت فرصة البدء بصفقات جزئية وهي تشارك محنتها وأفكارها حول كيفية إعادة الرهائن مع i24NEWS

