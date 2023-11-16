تغطية متواصلة| استمرار المعارك في شمال قطاع غزة وسقوط ضابط ومقاتل وبايدن متفائل نسبيا بالنسبة لصفقة الإفراج عن الرهائن
أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الخميس مقتل النقيب آساف ميستر (22 عاما) من كيبوتس باحان وكفير يتسحاك فرانكو (22 عاما) من القدس، وكلاهما من اللواء 401، سقطا خلال القتال في شمال قطاع غزة.
تتواصل المعارك في شمال قطاع غزة على خلفية دخول الجيش الإسرائيلي مستشفى الشفاء في غزة والعثور على مقر عمليات لحماس وأسلحة ومعدات تكنولوجية وقد أعلن الرئيس بايدن على إثرها أن مثل هذه الأعمال هي جرائم حرب موضحا أن الحرب في القطاع ستنتهي حالما يفقد حماس القدرة على ارتكاب الفظائع ضد إسرائيل. كما قال بايدن أنه متفائل بالنسبة لصفقة يتم بموجبها إطلاق سراح بعض الرهائن مفيدا أنه يطلع بنفسه يوميا نحو خمس مرات على التطورات بهذا الملف ليرى ماذا بوسعه أن يقدم بهذا الشأن.
وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الخميس مقتل النقيب آساف ميستر (22 عاما) من كيبوتس باحان وكفير يتسحاك فرانكو (22 عاما) من القدس، وكلاهما من اللواء 401، سقطا خلال القتال في شمال قطاع غزة. كان ميستر قائد فصيلة في الكتيبة 601 وكان فرانكو قائد فصيلة في الكتيبة 52. كما أفادت التقارير بإصابة ضابط احتياط من الكتيبة 9217 بجروح خطيرة خلال معارك بشمال قطاع غزة، إضافة إلى إصابة مقاتل احتياط من اللواء الجنوبي بجروح خطيرة خلال نشاط عملياتي في منطقة الغلاف.
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المقاتلات الإسرائيلية تطيح بمنزل إسماعيل هنية الذي كان يستخدم كقاعدة لحماس
قام سلاح الطيران الإسرائيلي الليلة بمهاجمة منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والذي كان يستخدم وفقا لبيان الجيش الإسرائيلي كبنية تحتية إرهابية، يجتمع فيه كبار المسؤولين في الحركة.
أثناء احتلال مخيم الشاطئ، عثر جنود دورية هناحال على مخزون أسلحة تابع للقوة البحرية التابعة لحماس وقاموا بتدميره. تم العثور على البضائع والأسلحة في أنظمة الغوص الاحتياطية. كما هاجم الفريق القتالي التابع للواء المظليين عناصر حماس وعثر على أسلحة مختلفة منها: أحزمة ناسفة وبراميل متفجرة وصواريخ آر بي جي وصواريخ مضادة للدبابات ووثائق استخباراتية.
في 7 أكتوبر/تشرين الأول، تلقت هاداس كالديرون خبر مقتل والدتها وابنة أختها. بالإضافة إلى اختطاف ابنها وابنتها ووالدهما، زوجها السابق، إلى غزة. هاداس تنادي بضرورة إطلاق سراح كل الرهائن دون تفويت فرصة البدء بصفقات جزئية وهي تشارك محنتها وأفكارها حول كيفية إعادة الرهائن مع i24NEWS
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تقول هذه الوالدة التي خطفت حماس ولديها وزوجها السابق: صحيح أنه يتوجب علينا أن نلتزم بعودة جميع المخطوفين لكن لا يجوز أن نفوت الفرصة لإطلاق صراح البعض طالما أن الفرصة قد لاحت.. يجب ان نغتنم هذه الفرصة..
تجدر الإشارة إلى أن حماس تمسك بـ 239 رهينة إسرائيلية 32 هم أطفال وأولاد.
اشتباكات في واشنطن العاصمة بين الشرطة والمحتجين على وقف إطلاق النار في غزة
في مظاهرة وصفها الكابيتول على أنها "غير قانونية وعنيفة" أصيب خلالها ستة من شباط الشرطة، طالب جمع مؤلف من نحو 150 شخص أمام مقر المؤتمر الوطني الديمقراطي في واشنطن العاصمة، بوقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس.
وأظهرت مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي المتظاهرين وهم يدفعون ضباط الشرطة ويحاولون الاستيلاء على الحواجز التي أقيمت على الفور. قامت الشرطة باعتقالات، وفي بعض مقاطع الفيديو، شوهد ضباط الشرطة وهم يدفعون المتظاهرين. وكتبت منظمة "إن لم يكن الآن"، أحد منظمي الاحتجاج، على شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا) أن "الشرطة عنيفة بشكل خاص" في المظاهرة. وكتبت المنظمة أيضًا "إننا نتوسل إلى سياسيينا لدعم إنهاء القتل والمعاناة في غزة". (AP)
الجيش الإسرائيلي: مقتل النقيب آساف ميستر والنقيب كفير يتسحاك فرانكو في معارك بشمال قطاع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل النقيب آساف ميستر والنقيب كفير يتسحاك فرانكو في معارك بشمال قطاع غزة وكلاهما يبلغ من العمر 22 عامًا ليرتفع عدد الجنود القتلى منذ بداية العملية البرية إلى 54.