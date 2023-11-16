الوزير بيني غانتس لترودو: حماس يواصل استخدام المدنيين كدروع بشرية

أشار غانتس في المحادثة إلى أهمية استمرار النشاط العسكري من أجل أمن مواطني إسرائيل واستقرار المنطقة، في مواجهة عدو يرتكب مجازر وحشية ضد النساء والمسنين والأطفال، ويحتجز أطفالا في الأسر

أجرى الوزير الإسرائيلي في حكومة الحرب المصغرة بيني غانتس الليلة الماضية (الأربعاء) مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وأطلع غانتس ترودو على تطورات المعركة في غزة، وأكد على استمرار حماس في استخدام سكان غزة كدروع بشرية وعلى جهود إسرائيل لتغيير الواقع في المنطقة. وأشار غانتس في المحادثة إلى أهمية استمرار النشاط العسكري في قطاع غزة من أجل أمن مواطني إسرائيل واستقرار المنطقة، في مواجهة عدو يرتكب مجازر وحشية ضد النساء والمسنين والأطفال، ويحتجز الأطفال في الأسر ويمنع سكان قطاع غزة من الإخلاء إلى المناطق المحمية حيث تتوفر المعدات الإنسانية والرعاية الطبية.

Yonatan Sindel/Flash90 صور المدنيين الذين تحتجزهم حماس كرهائن في غزة موضوعة على الكراسي في قاعة الجمعية العامة للكنيست، البرلمان الإسرائيلي في القدس.

وفي المحادثة، أشار رئيس وزراء كندا إلى دعمه الطويل الأمد لإسرائيل، وحقها في الدفاع عن نفسها، وكذلك الحاجة إلى العمل من أجل العودة الفورية للمختطفين. وأضاف ترودي أن استمرار المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة مهم للحفاظ على إمكانية تحقيق مستقبل أفضل للمنطقة بأكملها. واشتملت المحادثة بين المسؤولين مسألة تنامي مظاهر معاداة السامية في العالم بشكل مقلق معربين عن التزامهما المشترك بمكافحتها.