ارتفاع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي في غزة إلى 54 بعد مقتل ضابطين في معارك أمس

ولد ماستر في كيبوتس باحان بوسط إسرائيل، وشغل منصب قائد فصيلة في الكتيبة 601 التابعة للواء 401 (جزء من فيلق الهندسة القتالية)؛ وولد فرانكو في القدس وعمل قائد فصيلة في الكتيبة 52 التابعة للواء 401

أعلن الجيش الإسرائيلي أن النقيب آساف ماستر والنقيب كفير يتسحاك فرانكو، وكلاهما يبلغ من العمر 22 عامًا، هما أحدث القتلى في حرب غزة. وبذلك يرتفع عدد القتلى العسكريين الإسرائيليين منذ بدء العملية البرية إلى 54.

ولد ماستر في كيبوتس باحان بوسط إسرائيل، وشغل منصب قائد فصيلة في الكتيبة 601 التابعة للواء 401 (جزء من فيلق الهندسة القتالية)؛ وولد فرانكو في القدس وعمل قائد فصيلة في الكتيبة 52 التابعة للواء 401.

وكان بنيامين نتنياهو قد قال أمس خلال زيارته لقاعدة زيكيم: "لا يوجد مكان لن نصل إليه في غزة. لا يوجد مخبأ ولا ملجأ ولا ملاذ لقتلة حماس" وسط إشادته بالاختراقات التي حققها الجيش الإسرائيلي في غزة".