السعودية تدين "اقتحام الجيش الإسرائيلي لمستشفى الشفاء"

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة ورفضها لإقدام الجيش الإسرائيلي على اقتحام مستشفى الشفاء الطبي، وقصف محيط المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، على ما جاء في بيان.

وقالت الخارجية السعودية في بيانها أن اقتحام المستشفى الميداني يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وكافة الأعراف والمواثيق الدولية واستهداف صريح للمدنيين والطواقم المدنية".