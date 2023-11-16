السعودية تدين "اقتحام الجيش الإسرائيلي لمستشفى الشفاء"

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة ورفضها لإقدام الجيش الإسرائيلي على اقتحام مستشفى الشفاء الطبي، وقصف محيط المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة ورفضها لإقدام الجيش الإسرائيلي على اقتحام مستشفى الشفاء الطبي، وقصف محيط المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، على ما جاء في بيان.

وقالت الخارجية السعودية في بيانها أن اقتحام المستشفى الميداني يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وكافة الأعراف والمواثيق الدولية واستهداف صريح للمدنيين والطواقم المدنية".

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كما أكدت المملكة على ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء هذه الانتهاكات المستمرة بحق الأطفال والنساء والمدنيين والمنشآت الصحية والطواقم الإغاثية".

مهد الجيش الإسرائيلي لدخوله مستشفى الشفاء بناء على تقارير استخبارية إسرائيلية وأمريكية حول استخدام حماس قبو المستشفى لأعماله الحربية ولربما يحتفظ هناك بالرهائن. وأسفرت عمليات البحث عن العثور على مقر عمليات لحماس وأسلحة ومعدات تكنولوجية، وهو ما أدانه الرئيس بايدن ووصفه بـ "جرائم حرب".