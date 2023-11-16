مصادر لـ i24NEWS: اعتقال عدد من أقارب هنية أثناء محاولتهم الفرار إلى الجنوب

علمت i24NEWS من مصادر عليمة بقيام الجيش الإسرائيلي باعتقال أقارب لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أثناء محاولتهم النزوح جنوبا تماشيا مع تعليمات الجيش

علمت i24NEWS من مصادر عليمة بقيام الجيش الإسرائيلي باعتقال أقارب لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أثناء محاولتهم النزوح جنوبا تماشيا مع تعليمات الجيش.

ويفيد المصدر أن من بين المعتقلين اثنان من أبناء شقيقته، كما اعتقل آخرون في مستشفى الشفاء بينهم عبد المعطي هنية ابن شقيق إسماعيل هنية وكذلك زوج ابنته خلود وهو أسير محرر وكانت ابنته احتجزت في اسرائيل في فترة ما لعدة أيام بعد زيارة خطيبها بهوية مزورة.

يواصل الجيش الإسرائيلي حث السكان في شمال القطاع إلى النزوح جنوب وادي غزة لتسهيل المعارك بعيدا عن تعريض حياة المدنيين للخطر، وبالإضافة يجهد المسؤولون في العثور على مخطوفين أو أي أثر لهم بين النازحين.