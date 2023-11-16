الجيش الإسرائيلي: عثرنا على قرائن تشير إلى بنية تحت أرضية ضخمة في مشفى الشفاء

الجيش الإسرائيلي: عثرنا على قرائن تشير إلى بنية تحت أرضية ضخمة

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، أنه خلال عمليات المسح في منطقة مشفى الشفاء، تم العثور على وسائل تكنولوجية، بما في ذلك وسائل حاسوبية تحتوي على معلومات ووثائق والتي يتم التحقيق فيها حالياً. ولدينا معلومات مؤكدة تشير إلى وجود علاقة بين نشاط حماس في المستشفى وقضية المختطفين.

وفي سياق الكمبيوتر المحمول الموجود في مركز القيادة والسيطرة التابع لحركة حماس في المستشفى، أظهرت صورة من مصادر مرئية لأوري مجيديش قبل اختطافها. لم نستنفد بعد جميع المعلومات الموجودة على الكمبيوتر أو الأقراص الموجودة في مركز القيادة.

وواصلت قوات الجيش الإسرائيلي خلال النهار عمليات التفتيش في منطقة مستشفى الشفاء وقامت بتعميق البحث في المستشفيات الأخرى. خلال عمليات المسح، "تم العثور على نتائج جديدة تشير إلى بنية تحتية مهمة تحت الأرض في المستشفيات وتعمل قوات الجيش على الكشف عنها. وتثبت الأدلة المتراكمة أن حماس تستخدم المستشفيات لأغراض غير سلمية".