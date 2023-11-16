غالانت: سننتقل إلى المرحلة التالية من العملية البرية

أجرى وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت مساء الخميس، تقييما للوضع في مقر قيادة الفرقة 36، حصل خلاله على نظرة عامة على تقدم القوات في الميدان، مع التركيز على النشاط الذي يجري في مجمع مستشفى الشفاء.

وشارك في تقييم الوضع كل من: نائب رئيس الأركان العميد أمير برعام، العميد إيتاي فيروف زكبار ضباط الفرقة.

وقال وزير الأمن: "وصلت اليوم إلى مقر الفرقة التي تعمل قواتها الخاصة أيضًا داخل مستشفى الشفاء. هناك نتائج مهمة هناك، والعملية مستمرة ويتم إجراؤها بطريقة دقيقة وانتقائية ولكنها حازمة للغاية".

وأضاف: "في اليوم الأخير الذي انتهينا فيه من احتلال وتطهير الجزء الغربي بأكمله من مدينة غزة، بدأت المرحلة التالية - القوات تتصرف بدقة وحزم وحسم وبتنسيق عالٍ للغاية بين الجو والبحر والبر وهي مصحوبة بمعلومات استخباراتية قوية وشاملة للغاية".

وتابع: "كلما عمقنا هذه العملية، وزادنا الضغط على حماس وقضينا على المزيد من المقرات، ودمرنا المزيد من الأنفاق، وقضينا على المزيد من العناصر، وأسقطنا المزيد من رؤساء التنظيمات، كلما زادت فرصة إعادة المختطفين لدينا، لأن هذا العدو لا يفهم سوى القوة".